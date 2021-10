"Una bomba de tiempo que hará eclosión"

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) repudió el esquema de congelamiento de precios que impuso el Gobierno y expresó su preocupación “frente a recetas artificiales para el control de la escalada inflacionaria”. Mediante un fuerte comunicado, le pidió a las autoridades continuar dialogando con los empresarios para buscar " soluciones consensuadas y aplicando políticas públicas realmente eficientes para combatir este flagelo”.

El gobierno impone desde hoy congelamiento de precios - “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo” - “Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones”. - “El principal inconveniente de las personas y los países, es la pereza para encontrar las salidas y soluciones”.

“La experiencia de la Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven este problema, muy por el contrario, lo transforma en una bomba de tiempo que tarde o temprano hará eclosión. Sólo se logra reprimir precios durante un periodo y luego vuelven a sus niveles de equilibrio. Con este congelamiento lo que se va a generar es que el arrastre futuro sea de un mayor nivel de precios cuando la medida termine”, expresaron.

Agregaron que" la industria de alimentos, bebidas, higiene y consumo masivo suelen ser la locomotora de desarrollo para cualquier plan de reactivación, cosa que no pasa en el país. El Gobierno nunca tuvo en cuenta los planes que enviaron las empresas y muchos de los precios incluidos en el anexo de la resolución no corresponden a los vigentes al 1ro de octubre del 2021, siendo inferiores de hasta más del 50% del valor actual, no fue considerado aun el pedido de generar un espacio de intercambio que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores o empresas y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”. señalaron.

A las críticas de la Cámara su sumaron otras similares de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a los empresarios más importantes del país, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).