Productores de alimentos no quieren más precios congelados

Daniel Funes de Rioja, titular de la entidad que nuclea a las grandes empresas productoras de alimentos COPAL), y también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) avisó que no le escapa a dialogar alternativas con el gobierno, pero dejó en claro que la idea de las empresas no es validar un congelamiento sin actualización de precios. “Un congelamiento sin aumento es totalmente inadecuado, lo fue el primero, lo fue el del medio y lo será el ulterior. “estamos dispuestos a conversar, y que luego el asunto se discuta dentro de cada empresa, porque no hay cartelización del sector, sino realidades individuales”, señaló.

El empresario resaltó que “hay mecanismos como Precios Cuidados, que pueden mejorarse, pero el congelamiento es un problema”. La apelación a los Cuidados tiene que ver con que ése es un programa de actualizaciones trimestrales, con aumentos menores a la inflación, pero autorizados por el Gobierno.

Las alimenticias serán convocadas a negociar con Comercio una canasta amplia la semana que viene, dado que la Secretaría tiene la intención de ampliar la canasta de 1400 productos, y prolongar el congelamiento más allá del 7 de enero próximo.

“Hay una inflación fuerte, pero creemos que hay señales positivas como el plan plurianual que va a presentar el ministro Guzmán”, Funes aclaró que la inercia inflacionaria y el piso de los precios en Argentina es muy alto, “hay una inflación internacional que es monstruosa. Hay mucha escasez de productos en el mundo y los fletes valen fortunas. Todo eso, le pone más peso al escenario argentino”.