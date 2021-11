Se agranda la canasta de precios congelados

Fue un martes de reuniones para el secretario de Comercio Interior ,Roberto Feletti. Durante la mañana se reunió con directivos de empresas mayoristas buscando un esquema que permita que los 1.400 productos con precios congelados estén también disponibles en los pequeños comercios de cercanía. Posteriormente los encuentros serán con representantes de las distintas cámaras que agrupan a almacenes y autoservicios.

"Sabemos que la cadena de comercialización es larga y diversa. Por lo mismo, instrumentaremos todas las instancias necesarias para escuchar a todos los actores y poder llegar así a un consenso durante los primeros días de enero. Tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo, a una canasta consensuada, en base a una oferta de productos que contemple una oferta diversa y con precios accesibles", indicaron desde la Secretaría mediante un comunicado.

La inflación no cede ni con precios congelados

Paralelamente se informó que se buscará relanzar y ampliar el programa Súper Cerca, que comenzó en junio pasado y que incluyó 70 productos de la canasta básica para comercializar a precios fijos en los comercios más pequeños. Ahora intentan que tenga un perfil regional y más participación del sector de las pymes.

Los supermercados señalan que los precios congelados se encuentran en su mayoría en las grandes cadenas , que son las que reciben mayores controles e inspecciones. Y destacan que los productos que no forman parte de la lista oficial aumentan con mayor velocidad.

Los precios congelados dificilmente se encuentren en comercios de barrio o supermercados chinos, “Tenemos márgenes negativos en algunos productos. Nos sorprende que no nos hayan convocado a la reunión con los mayoristas para poder dar también nosotros nuestro punto de vista. Si no, no hay arreglo posible”, señaló Yolanda Durán, presidenta de Cedeapsa, la cámara empresarial de autoservicios de origen asiático.

En un sentido similar se expresó Fernando Savore, de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Señaló que " la falta de márgenes no permite que los comercios de proximidad puedan cumplir con los precios congelados, y a diferencia de las grandes cadenas, los comercios más chicos requieren de la intermediación de los mayoristas para abastecerse de mercadería."