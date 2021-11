Confirmado: Cristina cobrará la doble jubilación

La Cámara de Seguridad Social no aceptó un planteo de Graciela Ocaña, para que se declare nula la decisión de la ANSES de no apelar el fallo que benefició a la ex presidenta Cristina Fernández con el cobro de una doble jubilación millonaria.

El tribunal rechazó la denuncia de la diputada nacional y candidata para renovar su banca por “Juntos” en la provincia de Buenos Aires, porque es igual al que un grupo de legisladores de la oposición había hecho anteriormente, y porque la resolución judicial ya está firme.

En diciembre del año pasado, el juez de primera instancia de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami hizo lugar a una causa judicial iniciada en 2017 por Cristina Kirchner, y la autorizó a cobrar su pensión como ex presidenta de la Nación y la del ex presidente Néstor Kirchner, de manera retroactiva por el tiempo que no las percibió y sin la aplicación del impuesto a las ganancias. El monto de las dos pensiones que cobra la vicepresidente asciende a 2.5 millones de pesos y el retroactivo a 120 millones.

La denunciante Graciela Ocaña, sostuvo que " “el desistimiento del organismo produce un enorme perjuicio al erario público, que es el dinero recaudado con el esfuerzo de todos los argentinos, que en nuestro carácter de representantes del Pueblo nos vemos obligados a defender, ante la escandalosa actitud de los funcionarios que deberían ocuparse de ello”, sostuvo Ocaña en su presentación de 29 páginas. Agregó que “nadie podría considerar válido que un funcionario en ejercicio de dicha facultad, autorice el desistimiento de una apelación con el objeto de favorecer a su líder política o a su hermano o a un amigo. Es decir, la facultad no es absoluta ni se encuentra exenta de control. Debe ejercitarse dentro del marco de la ley”.