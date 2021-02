Se hizo pública la lista de los vacunados VIP en el Posadas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti , anunció que el Gobierno dio instrucciones al Hospital Posadas para que se dé a conocer la "lista de los turnos que se entregaron" para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus para así lograr "transparentar la trazabilidad" de las dosis que se aplicaron.

Previamente, en declaraciones a medios bonaerenses, la ministra reiteró que "no hay un vacunatorio VIP" y que las irregularidades denunciadas fueron "una situación puntual, incorrecta y reprochable", a partir de la cual "el presidente (Alberto Fernández) ha tomado una medida inmediata y fuerte".

La flamante titular de la cartera sanitaria recordó que Argentina "tiene un registro nominal de vacunados y un sistema de monitoreo de insumos" y que lo que se buscará es, entre otras cosas, transparentar la nómina de inoculados.

La lista que se difundió incluye "desde autoridades que toman decisiones, personal estratégico y también errores que se han cometido" en el otorgamiento de turnos.

En la lista figura el presidente Alberto Fernández; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el subsecretario de la misma área, Marcelo Martín; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador en Paraguay y ex gobernador de Chaco, Oscar Domingo Peppo. También Daniel Scioli, embajador de Argentina en Brasil,

La cúpula del ministerio de Salud también aparece en el listado. Están el ex ministro Ginés González García; el ex jefe de Gabinete del ministerio Lisandro Bonelli; el ex titular de la Secretaría de Equidad de la misma cartera, Martín Sabignoso y el titular de la secretaria de Calidad en Salud del Arnaldo Medina. También Félix Guille, padre de Marcelo Guille, parte de la secretaría privada del Ministerio de Salud. La actual titular del ministerio de Salud, Carla Vizzotti, no está vacunada.

Además de Guzmán, hay varios funcionarios del ministerio de Economía que forman parte de la lista. Está el secretario privado del ministro, Pablo Salinas y Vera Voskayan, que forma parte de la secretaría de Guzmán. También Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas, Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI,

En la lista están los periodistas Horacio Verbitsky y Gabriel Michi; el empresario Seza Manukian; empresario de medios y hoteles de Mar del Plata, Florencio Aldrey, y Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey, esposa e hijas.

La ministra adelantó, por otra parte, que la Comisión Nacional de Inmunizaciones también trabajará para "poder definir" a quiénes se debe considerar cómo "personal estratégico" y cómo "tomador de decisiones", categorías que están incluidas dentro del universo prioritario de vacunación, más allá de la edad o riesgo sanitario de la persona.