Se incendió un supermercado: internaron a 6 personas

Al menos cinco adultos y un menor tuvieron que ser hospitalizados esta mañana, tras ser afectados por la inhalación de monóxido de carbono cuando se incendió el depósito de un supermercado en el que se encontraban en el barrio porteño de Villa Crespo, informaron fuentes sanitarias y policiales.



El siniestro ocurrió pasadas las 8.30 en un supermercado "chino" ubicado en la avenida Corrientes al 5400, entre Acevedo y Malabia, donde personal policial alertó a un móvil del SAME que pasaba por el lugar.



Inmediatamente, personal de dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad concurrieron al lugar para combatir el fuego, y al menos 12 ambulancias del SAME se ocuparon de atender a los clientes del comercio.



Según confirmó a Télam el titular del Servicio de Emergencias porteño, Alberto Crescenti, "hubo que trasladar a seis personas, entre ellos un menor de edad, debido a que estaban muy afectados por el humo que había en el lugar".



"En total atendimos a 8 personas, dos no requirieron traslado y otros seis si debido a la importante cantidad de humo que inhalaron en el comercio incendiado, aunque solo dos de ellos estaban muy afectados en las vías respiratorias", precisó Crescenti.