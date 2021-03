Dijeron que había ganado el Telekino y ahora vive un infierno

Osvaldo es Tucumano y desde hace una semana su vida se transformó en cuestión de segundos por una broma de mal gusto. En los medios de comunicación, debió aclarar la mentira en torno a un premio millonario.

Todo comenzó cuando en un grupo de WhatsApp le adjudicaban un premio millonario de Telekino que, en realidad, nunca ganó. En diálogo al portal El Tucumano, el hombre contó que “El que creó la falsa noticia se lo ha tomado a la broma. Una vez que se ha viralizado, ya no hubo forma de detener la falsa noticia de que he ganado el Telekino".

Y desde ese momento todo ha sido peor. Su teléfono no para de sonar, llamadas y mensajes donde le piden dinero e incluso hasta lo amenazan. "Hasta familiares me han llamado y me han preguntado qué iba a hacer con la plata, que les dé algo", sostuvo.

El hombre tuvo que salir a los medios a aclarar que la información es falsa e incluso tiene una posta policial en su vivienda e insiste en que no ha ganado nada. "Les dije que era mentira, pero no me creyeron y me llegaron a decir que me iban a quitar la peluquería", indicó.

"¡Es mentira todo! Por suerte mi casa es segura, y me quedo tranquilo. Es la primera vez que me pasa todo esto. Si yo ganara 180 millones de pesos, lo primero que hago es destruir el chip. Me desaparezco de todas partes. Yo no gané el Telekino", cerró el tucumano.