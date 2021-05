Cristina Fernández calificó de "golpe" el fallo de la Corte

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que “los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”. Así se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, con lo que avaló la posición en contrario del último decreto del presidente Alberto Fernández, suspendiendo las clases presenciales.



“Hoy, la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”, dijo la vicepresidenta en un hilo publicado a través de su cuenta en Twitter.



“Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?”, se preguntó.



En esa línea, sentenció: “Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”.



En la misma serie de tuits, la expresidenta destacó que “el 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA”.



"Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Hábeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Hábeas Corpus”, manifestó.



También recordó que “ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarón, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea…”.



En relación a esa resolución de la Cámara porteña, Cristina Kirchner le envió un mensaje directo a la sociedad: “Te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuanto, como y cuando se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema”, remarcó.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló hoy a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.



En su resolución, el máximo tribunal concluyó que “se violó la autonomía” de la Ciudad en el artículo 2 del DNU 241/2021, cuya vigencia finalizó el viernes último pero cuyo objeto fue prorrogado con otra norma, el DNU 287/2021, que dispuso que en las zonas bajo "alerta epidemiológica y sanitaria" por la pandemia de coronavirus, las clases sean dictadas "exclusivamente a distancia" en todos los niveles educativos hasta el próximo 21 de mayo.

