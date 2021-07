Shanik: la historia detrás de la X

Shanik Lucián Sosa Battisti fue una de las primeras personas en recibir DNI no binario, luego de la decisión de Alberto Fernández de incluir la "X" como categoría de género en el documento. Pero su lucha, comenzó hace más de 10 años cuando emprendió una búsqueda de porqué no se autopercibía varón o mujer.

Shanik, vive en Ushuaia, tiene 25 años y en el 2019, logró un fallo que marcó precedentes en materia de igualdad de género y su abogada, Sol Verón, contó a 24/7 Canal de Noticias:

En 2018 Shanik no se identificaba como femenino ni masculino y había tomado conocimiento de Gero Caro de Mendoza, que fue la primera persona en obtener un certificado de nacimiento no binario. Pero Sosa Battisti no corría con la misma suerte. Tuvo que iniciar una acción de amparo por discriminación de género y recién allí, le reconocieron su derecho.

"Estoy muy feliz por la movida, agradecida al juez por haberme dado esta libertad, ahora y estoy muy libre, más que felicidad y alegría no puedo tener", contó Shanik a medios nacionales, y agregó: "Me tomó mucho tiempo descubrirme cómo era y cómo soy, y esto es una libertad muy grande para mi vida, me saqué un peso de encima muy grande de encima".

Recordemos que el decreto indica que "se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino".

"Resulta necesario establecer que pueda consignarse en el DNI así como en el Pasaporte Electrónico Argentino, en la zona reservada al “sexo”, y conforme el Documento OACI Nº 9303, las nomenclaturas “F”, “M” o “X”, saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida", dice la norma.

"La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino", detalla el decreto.