Alberto Fernández analiza dar un bono de fin de año

Se acerca diciembre y muchos argentinos se preguntan cómo van a hacer para solventar los gastos de las fiestas, ya que la inflación no cesa y golpea día a día el bolsillo. Por eso, el presidente Alberto Fernández, anunció este domingo que el Gobierno está "estudiando el tema" del otorgamiento de un bono de fin de año para los trabajadores formales, aunque aclaró que "hay que verlo con cuidado".

"Veo lo mismo que Cristina: hay que tratar de recomponer los ingresos más bajos y hay que tener en cuenta cómo es el universo de los salarios más bajos", dijo Fernández en declaraciones radiales. Además, consideró que los trabajadores no pueden hacer un esfuerzo extra puesto que "vienen de perder 20 puntos del salario en época de Macri".

También, se refirió a las paritarias y expresó que “están funcionando con total libertad, lo que pido es que le ganen a la inflación. Si eso ocurre se va a ir mejorando. El problema que suele suceder es que los empleos que se crean tienen sueldos flojos porque se trata de salarios que toman como referencia diciembre de 2015, eso hay que corregirlo. Estamos tratando que las paritarias le ganen a la inflación y se vaya recuperando el salario real”.

Al hablar sobre la inflación que existe en el país, el Presidente sostuvo que "bajó los últimos dos meses", y reconoció que no sabe cómo vienen los números de este mes; “lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo para ir bajándola paulatinamente, ya que el Estado está haciendo un esfuerzo”. "Lo que está claro es que hay que mejorar el ingreso de la gente, mientras la inflación persista la gente va a sentir que lo que gana se lo lleva la inflación”.

Con respecto a la dura crítica que emitió el diputado nacional Máximo Kirchner este sábado en Mar del Plata, donde lo tildó de “aventurero”, el Presidente le respondió y consideró “equivocada” esa mirada del líder de La Cámpora. “Me pueden acusar de cualquier cosa menos de hacer aventuras personales”. Además, indicó que “respeta” al titular del Partido Justicialista bonaerense, y dijo que el Frente de Todos “no es de tres o cuatro dirigentes”.

“Es una mirada equivocada. Lo que más me critican y siempre señalan es que nunca quise construir el albertismo, cosa que es cierta, no creo en los personalismos, todos somos fungibles, algunos serán más necesarios que otros. Soy parte de un proyecto, me pueden acusar de cualquier cosa, menos de hacer aventuras personales”, agregó el Presidente.