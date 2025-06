Un alfajor patagónico está entre los más ricos del mundo ¿lo probaste?

Cuando Leo Aguinea revisó los mensajes de su emprendimiento “Chalteños”, el pasado fin de semana, no imaginaba no por casualidad, lo que iba a encontrar: muchísimos mensajes de felicitaciones. Sus alfajores, los que elabora desde hace 10 años en El Chaltén (Santa Cruz), habían sido destacados entre los mejores del mundo en el reconocido ranking gastronómico Taste Atlas.

“Nos enteramos por las redes, por personas que nos mandaron mensajes solicitándonos. Estamos sorprendidos y, obviamente, súper contentos. Imagínate que una fábrica de alfajores, casi al fin de la Argentina y teniendo una producción no comparada con lo que sería una fábrica grande, que estemos en este reconocimiento, la verdad que es buenísimo”, recalca Leo.

La casita de los alfajores, ubicada en el centro de El Chaltén, parece de cuento.

Pasión mundial

Taste Atlas es una guía de gastronomía global online que funciona como un "atlas" del sabor, recopilando información sobre platos tradicionales, ingredientes locales, restaurantes auténticos y reseñas de expertos y usuarios. En los últimos días, el sitio desarrolló una lista con los mejores alfajores del mundo y destacó en los primeros puestos a los de nuestro país, quedando “Chalteños” dentro del top 10.

A pesar del reconocimiento mundial, el emprendedor asegura que “no tenemos ni idea de cómo llegamos a estar en la página”. “Nosotros calculamos que, como El Chaltén es un lugar que visita mucha gente y ya nos ha pasado que hemos aparecido en otras revistas y posteos en diferentes lugares del mundo, por ahí alguien ha pasado por acá a probar los alfajores y llevó la recomendación”, agrega entre risas.

En toda esta ola de asombro y gratitud, subraya que “estar elegidos entre los 20 mejores alfajores de la Argentina es un honor, es un reconocimiento bastante importante para nosotros. La verdad que estuvo buenísimo. Que una página tan importante e internacional te dé un reconocimiento así, nos sorprendió y estamos súper contentos”.

"No vendemos un alfajor, sino que vendemos una experiencia de El Chaltén".

Sabores al mundo

Desde la remota capital nacional del trekking, Leo elabora estos alfajores hace 10 años. “Hacemos seis variantes de alfajores: unos son con masa de vainilla y otros de chocolate, todos bañados en chocolate semi amargo y rellenos con dulce de leche. Después, tenemos el alfajor blanco, relleno en dulce de leche y masa de cacao. Y hacemos otras tres variantes de fruta: Calafate, que es un sabor muy patagónico; frambuesa y frutos rojos”, describe. Y agrega: “Esos son los clásicos que venimos manteniendo desde hace todos estos años pero, cada tanto también hacemos alguna variante, como el de maicena o el alfajor de arroz”.

En cuanto a la devolución que tienen de los turistas que prueban sus productos, menciona que “al extranjero no le gusta tanto el alfajor dulce y eso es lo que nos caracterizó a nosotros bastante, porque desde que arrancamos empezamos a hacer el alfajor con masa de cacao, bañados en chocolate semi amargo y el dulce de leche que usamos no es muy dulce. Entonces, la verdad es que les gusta mucho”.

Entre los favoritos del público están el de frambuesa y un triple con frambuesa y dulce de leche. “Los extranjeros no son de llevar regalos, y a nosotros nos compran siempre una o dos cajitas para llevarse. Y es loco porque en temporada de diciembre muchos se llevan para las fiestas, y es como que nuestros alfajores siempre están en un montón de lugares del mundo. De hecho nos mandan fotos de China, Japón, Europa, Estados Unidos, Australia con los alfajores y eso nos hace sentir súper orgullosos”, comparte.

Entre los favoritos del público está el triple con frambuesa y dulce de leche.

El alfajor de tu vida

Antes de dedicarse a la gastronomía, Leo estaba a miles de kilómetros de distancia de El Chaltén y de ese oficio: “Yo soy realizador audiovisual. Trabajaba en Buenos Aires haciendo cine y publicidad, y me contactó una empresa de Estados Unidos para hacer unos documentales sobre la Patagonia. Un año me tocó venir a El Chaltén a hacer un documental sobre glaciares y me hospedé en una cabaña que se llama Anitta's House y terminé de novio con quien es mi pareja actual. Un tiempo después dejé un poco el cine y me vine a vivir acá”.

“Llegó un momento que me quedé sin trabajo y como yo era un poco un consumidor de alfajores, empecé a hacer para mí. Como siempre repartía con amigos, y un día unos que tenían barcitos me dijeron si no quería llevar un par de alfajores para poner en las mesas como algo dulce para la noche. De a poquito me empezaron a pedir más, me empezaron a pedir más y tuve que armar el emprendimiento en casa”, relata. Y continúa: “Empecé a hacer los alfajores hasta que en un momento se me hizo imposible, y conseguimos un local y empezamos así con la fábrica. Esto fue hace 10 años”.

Leo es de Buenos Aires pero se enamoró de la Patagonia donde actualmente vive con su pareja.

Desde entonces, enamorado de su mujer y de la Patagonia, Leo no para de vender “experiencias deliciosas”: “El Chaltén tiene uno de los mejores paisajes que yo he visto en mi vida. Si querés una mañana levantarte y salir a caminar, estás en lugares increíbles, con un paisaje tan imponente, y eso hace que te enamore”. Y concluye: “nosotros decimos que no vendemos un alfajor, sino que vendemos una experiencia de El Chaltén, o Chalteños. Vos te comés un alfajor en la montaña, mirando el paisaje, y es único. Es el mejor alfajor que te vas a comer en tu vida. Es único como ese momento”.