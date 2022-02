El oficialismo no tiene los votos en el Senado

El presidente Alberto Fernández aspira a cerrar el acuerdo con el FMI antes del 22 de marzo, fecha en la que tiene que afrontar un vencimiento de 3.200 millones de dólares. Sin embargo las complicaciones crecen.

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados Nacionales del FdT, fue el primer revés interno serio que impactó en el Presidente. Lo resolvió rápidamente con otra designación, pero el hijo de la vicepresidenta se llevó consigo más de 20 diputados que lo acompañan en su postura. Lo que Fernández pensaba encontrar en la oposición, lo tiene que enfrentar en su propio partido.

En el Senado la situación no difiere demasiado. Si bien se dice que Cristina Fernández no estuvo de acuerdo con la renuncia de Máximo, y avalaría con algunas reservas el acuerdo con el Fondo, hay otros Senadores que no están decididos a votar a libro cerrado. Así lo hizo saber el presidente del bloque del FdT, José Mayans, quien dijo que "varios quieren saber qué es lo que va a tener que pagar el pueblo argentino”.

Las definiciones de Mayans se conocen luego de que tuviera una larga reunión con Cristina Kirchner y, además, tras un encuentro con el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien le brindó algunos detalles del entendimiento.

En este escenario, de los 35 senadores del Frente de Todos, el Ejecutivo ya cuenta con el apoyo de 19 y aún le resta saber qué posición tomarán los 16 restantes.