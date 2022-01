El Gobierno anunció un acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones. "Había un problema gravísimo urgente, y ahora tenemos una solución posible y razonable. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió, los invito a mirar para adelante sin olvidar el pasado" dijo el jefe de Estado.

Fernández grabó el mensaje en la quinta presidencial de Olivos. Se esperan además más detalles en una conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete Juan Manzur.

Según anunció el presidente, este acuerdo no le impone al país reformas drásticas:

“No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero” aseguró y agregó: “No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”.