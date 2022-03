Continúa la discusión por el acuerdo con el FMI en Diputados

El plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) retomó este miércoles la discusión con el propósito de emitir un dictamen sobre la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, y pasó a un cuarto intermedio hasta las 21, "en virtud de existir la posibilidad" de que los diferentes bloques tengan "un acuerdo amplio", según indicó el presidente de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez.



El encuentro comenzó pasadas las 14.15, con más de 45 minutos de demora, en busca de llegar al plenario con mayores consensos.



En ese marco, y al momento de arrancar el plenario, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se encontraba en la Casa de Gobierno para analizar con funcionarios del Poder Ejecutivo las propuestas alcanzadas por los bloques opositores para modificar el texto.



Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, brindó un extenso informe sobre el origen de la deuda con el FMI y puso de relieve que, según el organismo, el gobierno de Mauricio Macri "no cumplió las metas pautadas" con el organismo internacional.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, sostuvo: "Venimos a debatir, no venimos a descalificarlos" y destacó la "diversidad de las miradas que se expresaron" en la discusión que se inició el lunes en la cámara baja sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el FMI.



Martínez dijo que "estamos sentando con este tratamiento un antecedente que considero sumamente importante para la vida de la Argentina", al reafirmar la voluntad del oficialismo de avanzar esta tarde en un dictamen de mayoría del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.



"Venimos acá con la intención de que al final de este tercer momento podamos emitir el dictamen correspondiente para poder tener la orden del día para llegar al recinto para su tratamiento. Venimos con la intención de que no nos privemos de dar ninguna opinión", aseveró el legislador.



En el cronograma propuesto por el Frente de Todos (FdT) en el Parlamento sigue vigente la idea de sesionar este jueves al mediodía para darle media sanción al proyecto que validará el entendimiento con el organismo internacional de crédito para refinanciar la deuda contraída por el Gobierno de Macri.

La postura de JXC

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio resaltaron la importancia de que el país no caiga en default, aunque hicieron cuestionamientos al programa económico que acompaña al proyecto que se debate en un plenario de comisiones de la cámara baja.



El diputado Alejandro Cacace, de Evolución radical, señaló que "el problema de la Argentina es que no genera confianza a nivel internacional ni en los mercados como para poder financiar su propio Gobierno, y esta es una gran diferencia con el resto de los países con déficit fiscal".



"Acá se aplaudió un default creyendo que hacíamos la gran picardía y resulta que con eso nos quedamos por años fuera de los mercados internacionales, lo que hizo difícil financiar a nuestro Estado", agregó.



El puntano, continuó: "Acá está la respuesta de por qué vamos al FMI, porque veo que hay todo una justificación de que vamos, pero no queremos ir, pero resulta que otra vez vamos, por vigesimosegunda vez"



"No vamos (al FMI), estamos", le respondió el oficialista Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUENTE: TÉLAM.