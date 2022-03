La línea de Grabois no apoya acuerdo con el FMI

Juan Grabois, anunció que los tres diputados que le responden dentro del bloque del Frente de Todos no votarán a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque "es una pistola sobre las sienes de la Argentina”.

El dirigente social agregó que “decidimos no acompañar este acuerdo en el Congreso, ninguno de nuestros diputados va a votar a favor de este proyecto”, aseguró en una conferencia de prensa que compartió con los diputados Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman.

"Hablamos con el presidente, con la vicepresidenta, el presidente de la cámara de Diputados, y los dos jefes de bloque que tuvo el Frente de Todos. Al presidente Alberto, Fernández quiero decirle respetuosa y fraternalmente que cuente con nosotros para mantener la unidad y la diversidad ante una oposición destructiva, pero no cuente con nosotros para apoyar medidas que rechazamos desde el día uno”, señaló.

La agrupación política emitió un muy duro comunicado repasando la situación histórica de los empréstitos, criticando al FMI y al gobierno de Mauricio Macri, tomador de la deuda. En algunos de los párrafos destacan la oposición al acuerdo que esta gestión negoció y finalmente envía al Congreso para su tratamiento. Señalan que " cuando asumió el gobierno por el que tanto luchamos, el equipo económico definió otro camino. Vimos con preocupación el error estratégico que se estaba cometiendo. Lo planteamos puertas adentro y puertas afuera. Otra vez la trampa de “los buenos modales” y la amnesia histórica. No se impugnó el incumplimiento manifiesto del propio estatuto del Fondo ni se denunció formalmente la estafa. Empezamos perdiendo porque aceptamos negociar dentro de las “reglas” que el propio FMI impone pero viola.

"Reincidimos en una lógica colonial: quejarnos de la traición interna pero no enfrentar la agresión externa. Parafraseando a Jaureche… Denunciamos al criollo que nos vendió pero no al gringo que lo compró, o para ponerlo en los términos del Washington Post, denunciamos al narco local pero no al cártel transnacional." dice también el comunicado muy extenso que se conoció hoy.