Bebé de 5 meses picado por un alacrán; está muy grave

"Pene que era una picadura de mosquito. Al rato me llaman porque no paraba de llorar en la sala cuna, lo llevé a mi casa y mi hermana me dijo que lo había picado un alacrán”, relató llorando Yamila la madre al medio local El Doce Tv. "Me dijeron que el estado es crítico por el momento. Le sacaron el tubo y el respirador y hay que ver cómo reacciona”.