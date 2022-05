Larreta presentó un plan para que jóvenes accedan al primer empleo

El Gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, presentó esta mañana el “Plan Empleo Joven” con el objetivo de que 10 mil vecinos de la Ciudad de Buenos Aires de entre 18 y 24 años se inserten en el mundo laboral para 2023. Esta propuesta incluye a estudiantes de otras provincias y que viven en Buenos Aires.

El Plan brindará una asistencia económica mensual para solventar por un plazo de 12 meses, de forma exclusiva y parcialmente, el pago del salario de los jóvenes que obtengan un puesto laboral. En paralelo, el empleador deberá abonar la diferencia hasta completar el monto del salario previamente acordado.

“Tenemos 40 mil jóvenes en la Ciudad que no consiguen trabajo, un número que a nivel nacional es casi 10 veces más”, sostuvo Larreta durante el lanzamiento de esta mañana.

"No consiguen trabajo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no consiguen trabajo: es un círculo vicioso que hay que cortar. En eso desde el Estado podemos colaborar.”