Larreta: "Prefiero darle seguridad a un barrio"

El Jefe de Gobierno de CABA no está de acuerdo con la vuelta del público visitante a los estadios de la ciudad..

A casi dos años de lidiar entre tribunas vacías y límites de aforo por la pandemia del Covid-19, este 16 de noviembre los estadios del fútbol argentino finalmente podrán llenarse en su totalidad . Ahora bien, lo próximo en la lista de deseos de los fanáticos es la habilitación de las hinchadas visitantes, algo que ya se había prohibido mucho antes del coronavirus. Si bien en el interior se barajó recientemente la posibilidad de que las canchas reciban a ambas parcialidades, este martes Horacio Rodríguez Larreta -Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- le bajó el pulgar a las chances de que esto ocurra en CABA.

"En general hinchas visitantes no. Para que haya hincha visitantes tengo que mandar 800 mil policías, tengo que sacarle toda la policía a Caballito o al que se te ocurra. No hay policías en las comisarías. No se justifica. Y te lo digo yo que soy hincha fanático de fútbol. Pero si tenés que poner tres veces más policías, prefiero darle seguridad a algún barrio. Ojalá algún día podamos hacer partidos con locales y visitantes sin tener que poner tantos policías. Hoy todavía tenemos la preocupación del posible caso de violencia en el fútbol”, sentenció Larreta en diálogo con Radio Metro 95.1.

Afuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el panorama es distinto. Sin ir más lejos, el partido entre Aldosivi y Boca de este lunes contó con una cantidad considerable de hinchas "neutrales", una alternativa que encontraron los fanáticos del Xeneize para ir a alentar a su equipo, pero con la condición de no llevar ninguna identificación del equipo visitante.

Un poco más atrás en el tiempo (fines de octubre), el Presidente del Comité de Seguridad Deportivo Provincial de Córdoba, Marcelo Frossasco, había asegurado que en términos operativos tenían todo en condiciones para recibir a ambas parcialidades en el duelo entre Talleres y River que se disputó en el Mario Alberto Kempes, algo que no se terminó haciendo debido a que no daban los tiempos para que se modificara el DNU 678.