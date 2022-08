Cuando la política cruza el umbral personal

En las últimas semanas, las declaraciones entre el Gobierno Nacional y Juntos por el Cambio alcanzaron un estado de ebullición importante a tal punto que entraron en terreno personal. Uno de los dirigentes importantes de JXC, Diego Santilli, publicó un video donde Cristina Fernández de Kirchner cargó munición gruesa contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los dichos de la Vicepresidenta son inadmisibles e incitan a la violencia. Toda mi solidaridad y apoyo a @PatoBullrich. pic.twitter.com/NHdHdUCbsk — Diego Santilli (@diegosantilli) August 31, 2022

La actual vicepresidenta hizo sugestivos comentarios sobre la dirigente política opositora por un tuit que publicó Bullrich al decir: "12 años de gobierno y 12 años de condena".

Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta.

12 años de gobierno: 12 años de condena. Esa es su realidad. Víctima es el pueblo que sufrió el robo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2022

No solo eso sino que también Cristina Fernández de Kirchner sugirió que Bullrich impulsó a De la Rúa a firmar el estado de sitio. "Patricia Bullrich fue la encargada de que el ex presidente firme un decreto de Estado de Sitio para mostrarse fuerte y no como alguien pusilánime".

Al respecto, Bullrich también respondió en redes, y lo hizo con una contundente frase: "yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta" disparó la referente del PRO "parafraseando a Churchill". El tweet solo estuvo algunos minutos en la red social, lo suficiente como para que haya capturas al respecto.





En el análisis también entra el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, cuando pidió pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner por traición a la patria y para todas aquellos dirigentes políticos que vulneraron los derechos de las personas.