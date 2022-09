Allanaron la casa del hombre que le apuntó a Cristina y declararon los testigos

El atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner se investiga como "homicidio calificado en grado de tentativa". Son ocho las personas que ya prestaron declaración ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Además, en las últimas horas, en los allanamientos realizados por la Policía Federal, en la casa Fernando Sabag Montiel, el joven de 35 años que intentó dispararle a la vicepresidenta, se encontraron 100 balas en su monoambiente que alquilaba de la zona de San Martín.

Las municiones, de 9 milímetros, estaban en dos cajas de 50 proyectiles cada una y serán peritadas. También se descubrió que no tenía licencia para portar armas, la credencial de legítimo usuario y se secuestró una computadora, documentación y un teléfono.

El dato de su domicilio de San Martín fue aportado por un vecino suyo, que lo delató a la Policía Bonaerense al reconocerlo en las imágenes del hecho. Por el momento, no hay indicios que indiquen que Sabag haya actuado en compañía de otra persona. Las primeras investigaciones del caso, indican que planeó y ejecutó el ataque en soledad.

Actualmente se encuentra detenido en Comodoro Py, donde prestará declaración indagatoria una vez que el juzgado cuente con los resultados de todas las medidas de prueba dispuestas. En la sede del juzgado comenzó además a peritarse el teléfono celular del detenido y se analizaban todos sus mensajes y comunicaciones.

Sabag, también fue sometido al examen médico legista que determinó que, en principio, estaría en condiciones de ser indagado patrocinado por un defensor oficial.

Por su parte, los ocho testigos del caso, declararon durante la madrugada y mañana de este viernes y también se les tomó declaración a custodios de la Vicepresidenta y efectivos de Policía Federal. Uno de los testigos del hecho, llamado Javier, dijo que Sabag llegó a "gatillar dos veces" a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.

En declaraciones a medios de comunicación en las puertas de Tribunales, Javier relató el momento exacto: “Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con una pistola. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué modelos era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro”.

“No sé si Cristina se dio cuenta porque justo me doy vuelta porque veo el arma, giro hacia la derecha y lo agarro junto a otra gente”, agregó y continuo: “Varias personas se sumaron para agarrarlo porque en la vereda había más gente”. Lo increpamos y le dijimos: ‘vos tenes un arma’ y él decía ‘no, no’; entonces lo tanteamos un poco y se le cayó el arma”.