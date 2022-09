Máximo Kirchner respaldó a Cristina para las presidenciales

En medio de la definición de la causa por corrupción y defraudación pública que envuelve a Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional, Máximo Kirchner, respaldó a la actual vicepresidenta. Uno de los referentes del kirchnerismo dijo que espera que gobiernen los mejores y señaló: "Si la comparas con algunos personajes de la oposición que quieren ser candidatos está diez veces mejor". Sin embargo, manifestó que tiene sentimientos encontrados por el desgaste que genera la gestión política.

No solo eso sino que también el legislador nacional alentó a que Cristina Fernández sea candidata a presidente por el Frente de Todos. “No la dimos por perdida en 2019, no veo por qué deberíamos darla por perdida ahora”, destacó. En ese tenor, Máximo consideró que su madré está lúcida y muy bien para ejercer el cargo, a tal punto que expresó: "Como ciudadano, si no tuviera ninguna cuestión sanguínea con ella, quiero que me gobiernen los mejores siempre. ¿Alguien tiene dudas [de quién es la mejor]?”.

También, Máximo Kirchner se refirió al desgaste de la vicepresidenta y dijo: “Quemás mucha vida, mucha. No estás de vacaciones ahí. Y creo que eso lo resuelve la sociedad. Yo tengo sentimientos encontrados. La sociedad y su dirigencia votará como tenga que votar”. Y añadió: "Cristina no tiene los episodios de salud que tuvo Néstor, está bárbara. Pero es un desgaste grande y aparte ante un ataque furibundo de algunos grupos. Pero le sobra inteligencia y coraje, es una decisión que va más por ella”.

El diputado nacional también le dedicó unas palabras a los dirigentes de la oposición, puntualmente a Juntos Por el Cambio. En esa línea, y a tono de crítica, dijo: "Están viendo quién mata al primer peronista”