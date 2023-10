Sergio Massa, Ministro de Economía y candidato presidencial, declaró su intención de perseguir penalmente a quienes especulan "contra el ahorro de la gente". Ya lo había expresado durante una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC),y ahora lo reiteró en TV, mediante una entrevista con el conductor "Baby" Etchecopar.

Ésta vez, Massa fue más allá y sostuvo: "Sé quienes se están haciendo los vivos y están cagando a la gente. Tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección"

En ese sentido, adelantó que "seguramente se conozca una noticia que la semana que viene va a terminar de consolidar el cierre de año para que el próximo presidente no tenga problemas, sea quien sea, sea yo o sea otro, pero obviamente también, y esto sí te lo tengo que decir, con la preocupación de que sobre la irresponsabilidad de algunos aparece el curro de otros, porque históricamente en la Argentina el dólar blue, como lo llama todo el mundo, arbitra 4% por abajo de los financieros, del CCL, el MEP, básicamente porque es más caro el CCL y el MEP porque pagan impuestos, son en blanco y el otro es en negro. Y hoy casualmente, digamos ayer y hoy casualmente, tuvo sin operaciones, como dicen en el mercado de pico o de boquilla, tuvo en el arranque 60, 70 pesos de movida, y la verdad es que tengo claro quienes están haciéndose los vivos, yo estoy ayudando a la gente".

Dejó en claro que "tiene nombres" y que "los nombres los voy a dar en la justicia, pero además, yo no soy de los que ensucia a la gente en la tele y después no lo banca con papeles. Ahora, me voy a ocupar de que vayan en cana, te lo aseguro. Aunque me cueste la elección", aseguró el ministro de Economía.

En otra parte de la entrevista expresó que "es muy importante que nosotros tomemos medidas" para tratar de garantizar que haya respaldo hasta que termine el Gobierno. "Eso es lo primero y mañana, lo vamos a hacer, vamos a anunciar una medida muy importante que involucra a otro país", señaló Massa. Y precisó: "En segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad. O sea, no vale todo por un voto, no vale poner en juego lo que un jubilado recuperó con el bono, agitando el mercado financiero para que te muevan los precios".

Por último llamó a la reflexión: "¿Sabes cuál es el problema en el fondo? Es que el 10 de diciembre, sea quién sea Presidente, vos vas a tener los mismos ciudadanos, el mismo país y un montón de problemas que resolver".