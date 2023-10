Cómo impactó en la UCR el nombramiento de Bullrich con Rodríguez Larreta

El anuncio de Patricia Bullrich este fin de semana sin dudas fue el nombramiento de Horacio Rodríguez Larreta como su jefe de Gabinete si gana las elecciones. Asimismo, esta reaparición del jefe de gobierno porteño muestra una clara señal de unidad desde la UCR, que se afirmó desde las voces de los principales referentes estos últimos días.



A una semana de los comicios electorales del domingo 22 de octubre, Bullrich obtuvo en este gesto de la UCR una manera de desarticular la estrategia de Sergio Massa, quien propuso un “gobierno de unidad nacional” en el que habría “dirigentes de otras fuerzas”. De hecho, quien ponderó esta estrategia de campaña justamente fue el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales: “Es una buena señal al electorado, que se vea que estamos todos juntos, que se muestre que hay coherencia”, respondió a TN.



En esa línea, Morales mantuvo la cautela con respecto a las potenciales designaciones que Bullrich podría hacer ya que no están “pensando en esas cosas”, y que es responsabilidad de la candidata “pensar qué gabinete quiere armar”. Hasta el momento, los nombramientos eventuales que hizo la ex ministra de Seguridad fueron los de Carlos Melconian como ministro de Economía, y ahora el de Rodríguez Larreta como potencial jefe de Gabinete.



Luego de este último anuncio, al día siguiente Bullrich tiró una referencia sobre cómo piensa la estructura de su conducción: “Mi gobierno va a ser de coalición, el radicalismo va a estar representado, todos van a estar representados, pero los cargos más que por representación partidaria son cargos que unen la representación partidaria con la cantidad de las personas que van a evaluarlo. Yo he hablado con todos y todos saben que mi gobierno va a ser un gobierno de coalición donde todos van a estar”, declaró al medio Radio Con Vos.



Durante el sábado, el presidente de la UCR renovó el soporte a la candidatura de Bullrich desde sus redes y definió que “lo que necesita la República Argentina” es “la capacidad y experiencia en gestión de Horacio Rodríguez Larreta” para que comience “una nueva etapa para todo el país”. Desde el sector de Morales impulsan la idea de un gobierno de coalición, a diferencia de lo que ocurrió en la gestión anterior.



Otro actor de relevancia en la UCR es el gobernador electo de Mendoza y actual senador nacional Alfredo Cornejo, quien entendió que es “una excelente noticia para Juntos por el Cambio”. Además, definió que “la base de un gran equipo de Gobierno” se basa en “la unidad” que el espacio debería tener.