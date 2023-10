Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer esta tarde la variación mensual de la canasta básica alimentaria durante el mes de septiembre. Luego de dos meses de una inflación mayor a los dos dígitos, el ente informó que la canasta alimentaria (CBA) aumentó un 13,2% mientras que la canasta básica total (CBT) se incrementó un 12,2%.



Esta nueva suba de la canasta básica alimentaria implicó que, durante el mes pasado, un grupo familiar de dos adultos y dos menores necesitó ingresar más de $147.881 para no caer en la indigencia. En cuanto a la canasta básica total, que calcula el precio de indumentaria, transporte y servicios aparte de los alimentos, implicó que ese mismo grupo familiar de referencia necesite $319.422 para no caer debajo de la línea de la pobreza.



En el cálculo interanual, las variaciones de la canasta básica alimentaria y la total fueron de 160,7% y 149,1% respectivamente, mientras que en lo que va del año acumulan 120,1% y 109,4%. En términos individuales, para que un adulto no caiga en la línea de la indigencia necesitó ingresar al menos $47.858, y para superar la línea de la pobreza se ubicó en $103.473.



En cuanto a los hogares de tres integrantes, compuestos por una mujer de 35 años, un hijo de 18 y una madre de 61, el costo de la canasta básica alimentaria fue de $117.730 y el de la total de $254.297. El último cálculo estimado es el de un hogar de cinco integrantes compuesto por un varón y una mujer de 30 años, y tres hijos de cinco, tres y un año: el costo de la CBA fue de $155.538 y el de la CBT, $335.962.