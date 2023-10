Massa hizo su cierre: "El domingo decidimos el futuro del país"

El candidato a presidente por Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, cerró su campaña electoral en un acto que se llevó a cabo en una fábrica en la localidad de Pilar y volvió a centrarse en los dos o tres posibles modelos de país. Si bien estaba pactado para las 17, desde UxP decidieron esperar a la finalización del acto de Patricia Bullrich que se extendió hasta después de las siete y media de la tarde.



Massa eligió mostrarse solo en una fábrica junto a trabajadores, docentes y jubilados, el “símbolo” de lo que quiere para el país según definió al comenzar. El ministro-candidato centró su discurso desde su historia personal ante los sucesos que transitó el país en los últimos 40 años, y puntualizó sobre seis “cosas básicas que hay que ponerse de acuerdo” para que el país progrese. Antes de ello, repitió estar “harto de escuchar a gente que quiere gobernar diciendo que este es un país de mierda”.



El candidato de UxP comenzó exponiendo que “hay que promover el trabajo y ayudar a aquellos que están en la economía popular o en el trabajo informal porque el Estado los abandonó y los tenemos que abrazar”. En esa línea, indicó que hay que “mejorar los salarios y el poder de compra de la gente” porque se perdió “sistemáticamente”, debido a que el Estado no tuvo un lugar firme o decente en la puja distributiva”.



En cuanto a lo impositivo, Massa aseguró que hay que “simplificar el sistema de impuestos para que un PyME o un empresario no tenga que andar haciendo un curso porque tiene 150 impuestos distintos”. Además, señaló que el país debe animarse a cambiar el sistema de impuestos, debido al absurdo de que “mientras un laburante pagaba impuestos porque hacía horas extra, el dueño de un campo en Estados Unidos no pagaba impuestos en la Argentina, siendo ciudadano argentino”.



Asimismo, Sergio Massa dijo que hay que animarse a tener “un sistema tributario más progresivo y justo que permita establecer un blanqueo”, es decir, una economía en blanco “para todos”. El ministro de Economía señaló que “a medida que vamos blanqueando, vamos disminuyendo el peso de los impuestos en la actividad económica”, y habló también sobre la necesidad de un nuevo pacto federal mientras recordó escuchar “a otros hablar de recortar a las provincias, de eliminar la coparticipación”.



El candidato de Unión por la Patria se refirió a la necesidad de “cambiar el sistema educativo, resolver la alfabetización y agregar carreras cortas en las universidades” con posibilidad de rápida inserción laboral. También mencionó que van a “imponer la idea de la igualdad de remuneración por la misma tarea” entre varones y mujeres, aparte de fomentar la creación de centros de desarrollo infantil.



Finalmente, el ministro de Economía puntualizó desde su perspectiva qué tipos de país se eligen el domingo, y dio a elegir entre “si los pibes van a la universidad gratuitamente o si sus padres tienen que empezar a pagarla”. En el transporte, dio a elegir un país en el que “pagan un boleto bonificado o les sacan el subsidio”, o si quieren un país que “abrace a los jubilados con bonos, con programas de medicamentos gratuitos mientras otros hablan de traer a la AFJP”, si quieren “vacaciones pagas y aguinaldo, o ser esclavos que tratan como mercancía”.



Luego de dar su visión de los tres tipos de países que se eligirán el domingo, el ex intendente de Tigre finalizó su discurso apelando a lo emotivo y dijo: “Si tuviera que volver a elegir dónde nacer, después de ver lo que esta gran patria les dio a mis viejos tras escapar de la guerra, elegiría Argentina una y cien veces. El domingo cueste lo que cueste”, sentenció.