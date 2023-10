Bullrich: "El populismo ha empobrecido al país y no felicitaré a quienes formaron parte"

Patricia Bullrich, la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, se pronunció desde el búnker de la alianza opositora después de que se revelaron los resultados de las elecciones en las que quedó en el tercer lugar, detrás de Sergio Massa y Javier Milei. En su discurso, Bullrich destacó la importancia de abandonar el populismo como condición para el crecimiento y la erradicación de la pobreza en el país.

Acompañada por los principales dirigentes de JxC en Parque Norte, Bullrich manifestó: "En esta noche en la que no hemos alcanzado los objetivos deseados para nuestra Argentina, venimos a ratificar con fuerza los valores de nuestra causa. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y de una derrota, como la que aceptamos hoy. Tenemos una convicción profunda: la convicción de que los valores de la república, la transparencia y la lucha contra la corrupción, son esenciales para que el país crezca y acabe con la pobreza".

Tras obtener el 23,84% de los votos, Bullrich lamentó que "los valores" de Juntos por el Cambio "hayan quedado dormidos" y agregó: "Nosotros los despertaremos día a día en nuestra lucha por una Argentina productiva y libre de pobreza. El camino y los objetivos para nuestra Argentina son lo que importan. Durante años, el país ha experimentado una decadencia".

Además, Bullrich no quiso felicitar a los candidatos que avanzaron al balotaje. "Desde mi posición, no me rendiré nunca, y creo que nadie en Juntos por el Cambio se rendirá nunca. El populismo ha empobrecido al país, y no felicitaré a quienes formaron parte del peor gobierno de la historia argentina. Solo han repartido fondos y endeudado más al país. Por eso quiero decirles que siempre estaremos junto a todos los que son parte de esta fuerza para representar los valores de quienes nos votaron hoy y de muchos argentinos que quizás regresen a corto plazo", declaró.

Bullrich reafirmó su compromiso con los valores de la transparencia y la construcción de una Argentina equilibrada y segura: "Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no serán objeto de negociación. Siempre estaremos dispuestos al cambio cuando Argentina lo necesite. Aunque hoy no hayamos ganado las elecciones, estaremos al lado de cada argentino en los tiempos difíciles que se avecinan", concluyó Bullrich, afirmando que otros continuarán avanzando en estos valores y en este camino.