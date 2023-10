¿Cómo afecta el dólar a la escasez de combustible?

Este lunes, el dólar blue o informal bajó y cerró a $950 para la compra y $970 para la venta, $20 más que el día anterior. Esto sucede después de las elecciones generales que confirmó el balotaje entre el candidato oficialista Sergio Massa y el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei.

Sin embargo, la escasez de combustible persiste y, desde el gobierno nacional, esperan normalizar la situación en las próximas horas tras acordar con las empresas del sector, la importación de diez cargamentos de combustible. Pero, ¿cuáles son las implicaciones que tiene la estabilidad del dólar en el desabastecimiento? Al respecto, el equipo de "Así Estamos" por Radio Mitre Patagonia entrevistó al economista Juan Morales, quien explica el fenómenos que aqueja a los conductores argentinos.

Los proveedores apuntan a los “niveles extraordinarios de demanda, especialmente en los últimos 15 días” ejemplificando el último fin de semana largo, las elecciones y el inicio de la siembra agrícola. En segundo lugar, argumentaron que “hay una dependencia mayor a la habitual de importaciones de combustibles por paradas programadas en algunas refinerías” y, por último, hablan de “una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento”. Sin embargo, muchos especialistas afirman el precio está muy atrasado con respecto con respecto a las devaluaciones que sufrió el peso, esto les quita competitividad en el mercado internacional.

Morales se suma a la fila de estos últimos, afirmando que "es una consecuencia de la distorsión permanente en el sistema de precios, que termina generando un problema para los consumidores". El economista detalló cuáles son estas distorsiones y en qué sentido afectan al calvario del desabastecimiento.

"La primera es que el precio minorista no tuvo un aumento significativo que exprese los valores reales del mercado (+60%), no así el precio mayorista, contrario a cualquier lugar del mundo, donde el mayorista siempre es más barato y permite la circulación comercial. Entonces, quienes deberían acudir al mayoreo -como transportistas, la industria, consechadoras- van al mercado minorista. La segunda distorsión está vinculada al desfasaje entre el mercado internacional y el local, donde el barril 'criollo' está 40% abajo del mundo. Lo que genera pérdidas en la importación de combustible, nadie compra a USD 84 lo que después tiene que vender a USD 56. La tercera distorsión es la falta de reservas en BCRA, el mecanismo que ofrece la SIRA ( Sistema de Importaciones de la República Argentina, que facilita el intercambio de información con los organismos externos que participan en el desaduanamiento de las mercaderías) es un trámite muy engorroso que YPF no logra actualizar en tiempo y forma, y se demoran las importaciones de combustible", concluyó Morales.

