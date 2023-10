Carlos Melconián acusó a Sergio Massa de "vigilante" y "botón"

Carlos Melconián, el ministro de Economía designado por Patricia Bullrich en caso de ganar las elecciones, arremetió duramente contra Sergio Massa. Es que el economista cuestionó la actitud del ministro-candidato, quien reveló públicamente un encuentro que compartieron un tiempo atrás: “Si me pongo mano a mano con Massa, en crédito personal, le gano 100 a cero, porque Massa habla y ya no le crees, y yo hablo y me hago cargo”, comenzó diciendo en una entrevista en LN+.



En esa línea, Melconián aclaró que él habla “con todo el mundo” y confesó haber hablado con Cristina Kirchner, y que hubiera hablado con Alberto Fernández si éste lo llamaba. No obstante, apuntó contra el actual ministro de Economía por su “falta de códigos” y se diferenció de Massa porque él dice no ser “vigilante ni botón”: “Lo primero que hay que decir es que si el tipo con el que me reuní no habla, yo no hablo. ¿Qué tenés que andar hablando? Me paro acá al lado de él y vamos a ver a quién le cree la gente”, desafió.



Este cruce comenzó en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la que Sergio Massa contó un supuesto pedido que le habría hecho Melconián hace tiempo. El hoy ministro-candidato del kirchnerismo dijo: “Melconian, desayunando en mi casa me dijo ‘por favor cuidame las SIRAs’”, en referencia al Sistema de Importación de la República Argentina.



De esta manera, Carlos Melconián criticó al candidato de Unión por la Patria (UxP) porque “no pareciera haber nacido en un barrio”, y repitió: “Estas cosas de vigilante y botón no me gustan. No tiene códigos, además de que es mentira, la SIRA es un papelón”. Durante esta jornada, el expresidente del Banco Nación asistió al coloquio del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata y criticó las ausencias de los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa en el encuentro de empresarios: "Espero que no sea como alguna vez que estuvo el pacto sindical-militar, que no sea el pacto oficialismo-libertario, no lo sé", sentenció.