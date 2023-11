Diana Mondino: "El mercado de órganos es algo fantástico"

Varios referentes de La Libertad Avanza nuevamente han dado que hablar sobre el posicionamiento unificado respecto al "mercado de órganos". En el debate presidencial, Patricia Bullrich había cruzado a Javier Milei por la "venta de órganos" y la respuesta del libertario generó el repudio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Ahora, la diputada nacional electa, Diana Mondino, se refirió nuevamente a la temática y volvió a despertar la polémica.

En una entrevista con Luis Novaresio emitida por La Nación+ el martes, Mondino defendió la existencia de un “mercado de órganos”, pero aclaró que el sistema es "radicalmente" distinto a la "venta". Este miércoles volvió a referirse al tema en una entrevista en Radio La Red, Mondino sostuvo que el "mercado de órganos es fantástico" y aclaró: "Todo el mundo cree que te van a sacar en la calle, te van a cortar en pedacitos y te van a sacar un riñón. ¡No señor!". Según explicó, una persona que uno no conoce te puede donar aunque no haya conocimiento entre las partes y se puede constituir como una "cadena de favores".



La diputada nacional electa mencionó el método de Alvin Roth, quien ganó el Premio Nobel de Economía en 2012 por realizar una investigación que propuso una manera de agilizar la comercialización de órganos como si fuera cualquier otro bien. Sin embargo, es un modelo que casi no se utiliza en Estados Unidos y que fue prohibido en el viejo continente: La Unión Europea vetó tajantemente el modelo de Roth en 2018, cuando se pensó aplicar en España. A su vez, el Consejo de la UE lo definió directamente como "tráfico de órganos humanos".

Qué le respondió el INCUCAI a Javier Milei

La entidad criticó duramente los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza tras el segundo debate del 8 de octubre, señalando que "dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento" del sistema. En esa línea, manifestaron que "para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos".

El INCUCAI explicó que ese procedimiento es la única forma en la que el cuerpo puede mantenerse "artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que los mismos sean viables para el trasplante", rezaba el comunicado. En esa línea, precisaron que una muerte con esas características solo se produce en cuatro de cada mil casos, y que "dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, y no solo el argentino".

Además, el INCUCAI subrayó que el sistema de donaciones y trasplantes de nuestro país tiene reconocimiento mundial, ya que "su organización, su marco legal y su sistema de registro, garantizan la trazabilidad de los procesos y la transparencia". A su vez, indicaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió a la Argentina como uno de los tres Centros Colaboradores en materia de Donación y Trasplantes en el mundo con España e Italia.