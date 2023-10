El enorme problema que generó en todo el país el desabastecimiento de combustibles durante estos días encontró distintas respuestas. Por un lado, en la reunión de la secretaria de Energía Flavia Royón con los representantes de YPF, Shell, Axion y Puma, se consensuó que uno de los motivos estaba vinculado a “una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento”, mientras que Massa los intimó a normalizar la situación o no los dejará exportar.

Luego de este comunicado, en las últimas horas trascendieron los nombres de distintos dirigentes como Gabriel Bornoroni, un diputado provincial recientemente electo por Córdoba en las filas de La Libertad Avanza. El empresario fue señalado ya que, a su vez, es el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de esa provincia (FECAC) y, en plena campaña electoral, lo vincularon como uno de los responsables del faltante de naftas.

Bornoroni es también expresidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), y este año se postuló como candidato a vicegobernador de Córdoba por el partido libertario, aunque sin éxito. En los comicios electorales del 22 de octubre, el empresario entró electo como diputado provincial y criticó al gobierno por la escasez de naftas que “Fecac le había advertido”: "Falta un 20% de la cantidad que consume la Argentina, no estamos produciendo ni para nosotros", indicó.



A raíz del señalamiento que comenzó desde las redes sociales, Bornoroni emitió una publicación en su cuenta de X (ex Twitter) aclarando cuál es su rol: “Hay mucha gente diciendo que tengo el "poder" de definir el stock de combustible en el país. Me halagan, pero me temo que están equivocados. Yo soy un simple estacionero, formó parte del último eslabón del sector energético en nuestro país”, comenzó diciendo.



El diputado electo por la provincia de Córdoba alegó que ellos no producen ni distribuyen combustible, sino que “solo” lo comercializan. Además, apuntó contra quienes culpan a los estacioneros, comprendiendo que “eso es solo un síntoma de que hay problemas en el sector”, que “Argentina necesita soluciones de fondo” y que “buscar chivos expiatorios cada vez que falta combustible no sirve de nada”.