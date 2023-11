Efecto Taylor Swift: ¿Cómo impacta en Argentina económicamente?

La gira latinoamericana de Taylor Swift viene siendo un éxito rotundo, con el único traspié reciente que es la reprogramación de su segunda fecha debido a las incesantes lluvias en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, el fanatismo con la cantante norteamericana viene desde mucho antes, solo si mencionamos los campamentos de las Swifties en las afueras del estadio Monumental de River hasta ¡cinco! meses antes del primer show.

El apego de los y las fanáticas de Taylor Swift es apabullante también desde lo económico, si tenemos en cuenta que con los 53 shows que dio entre México y Estados Unidos reportaron un aumento del PBI local de 4.300 millones de dólares, según reportó el periódico El País. En Argentina, los tickets para los tres shows de la cantante, unas 240 mil localidades, se agotaron en minutos.

El movimiento Swiftie en nuestro país, como suele suceder con los grandes artistas, hizo que se genere un enorme movimiento de dinero en merchandising que implicó inversiones en la economía local. Uno de los artículos que más abundan son las pulseras o brazaletes, que miles de fanáticas se pusieron a confeccionar en cantidades casi industriales para intercambiar durante los recitales de Taylor.

Las empresas mayoristas que venden los hilos y los canutillos para las pulseras reportaron un gran incremento de los pedidos para hacer estos accesorios, con precios que van desde los $1.500 a los $4.000. Asimismo, la venta de distintas prendas como remeras, buzos y otros cortes con estampados o diseños alusivos a la cantante norteamericana también volaron: el precio de un buzo afuera del Monumental supera los $65.000.

También son parte de los productos más vendidos las banderas, pósters, pins y otros objetos que los y las fanáticas de la exitosa cantante no escatimaron a la hora de gastar lo que sea por llevarse todo tipo de recuerdo de un show que quedará para el ídem.

Qué significan las pulseras de Taylor Swift

Son brazaletes diseñados por las propias Swifties en donde se construye una palabra o una frase que tenga referencia con la propia cantante, y son confeccionadas para portarlas a lo largo del show e intercambiarlas con otras fanáticas en un gesto de amistad. Dicha tradición comenzó el año pasado, cuando Taylor estrenó el álbum "Midnights" y sus seguidores quisieron hacerle honor a una frase de la canción "You're on your own, Kid", que traducido diría: "Hacé las pulseras de la amistad, tomate el momento y probalo". Los colores que generalmente utilizan en las pulseras son el rojo, rosa, gris, azul, naranja, verde, amarillo, violeta o negro.