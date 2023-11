Desde este lunes: ¿Cómo acceder a la ampliación de créditos de Anses?

Desde este lunes, la Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) brinda a los titulares de jubilaciones, pensiones y trabajadores en relación de dependencia una oportunidad para acceder a una ampliación significativa en los montos de créditos personales.

Esta medida no solo se aplica a quienes deseen solicitar un crédito por primera vez, sino también a aquellos que ya solicitaron uno previamente, quienes ahora pueden pedir la extensión del monto de manera virtual a través de la plataforma "Mi Anses".

En detalle, el monto máximo de los créditos destinados a jubilados y pensionados se elevó de $400.000 a $600.000, manteniendo una tasa subsidiada del 29%.

Por otro lado, los trabajadores en relación de dependencia, cuyos ingresos no superen los $1.980.000 brutos y no estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias, ahora tienen la posibilidad de solicitar créditos de hasta 1 millón de pesos. Estos créditos contarán con una tasa subsidiada del 50% por parte del Estado Nacional y se podrán pagar en 24, 36 o 48 cuotas . Los fondos se depositarán en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del solicitante. Anteriormente, los trabajadores con ingresos no superiores a $700.875 brutos solo podían solicitar hasta $400.000.

El proceso de solicitud de créditos se puede llevar a cabo de manera eficiente a través del sitio web o la aplicación de Anses, con un horario de atención de lunes a viernes de 10 a 20.

Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, destacó que esta medida tiene como objetivo mejorar la capacidad de crédito de los trabajadores y jubilados en Argentina. También enfatizó la importancia de utilizar estos recursos para resolver temas de endeudamiento, tarjetas de crédito y mutuales, que a menudo complican la vida financiera de los trabajadores. Además, señaló que aquellos sin deudas podrán utilizar el crédito para adquirir bienes o contratar servicios de manera digital y bancarizada, ya sea para la familia o para fines turísticos.