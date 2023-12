Alberto Fernández decretó que el Estado le pague su custodia fuera del país de por vida

Mañana se terminará el gobierno de Alberto Fernández aunque, previo a su partida, el aún presidente de la Nación emitió un decreto que modifica los objetivos de la Casa Militar: así, se garantizó la custodia de seguridad de por vida fuera del país como expresidente, y esta medida se extiende a exvicepresidentes y sus familiares directos.

Este sábado, apareció publicado en el Boletín Oficial un decreto que ordena al Estado a costear la custodia vitalicia para todos los exmandatarios, estén en el país o no. Esto se vincula también a la decisión de Alberto Fernández de continuar su vida en España, presuntamente retornando a la docencia: "Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos, pero no saben dónde meternos", dijo al medio español El País.



Qué dice el Decreto

La Casa Militar, con este decreto, deberá proveer "la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios, y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

Allí, da por sentada la creación de una "Unidad de Custodia Ex Mandatarios", ya que "en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente”.