Bullrich quiso que Chilavert sea su candidato en La Matanza

En una entrevista con Radio Continental este martes, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich reveló que le propuso a José Luis Chilavert que sea su candidato a la intendencia de La Matanza, pero que el ex arquero desestimó la propuesta porque está centrado en su candidatura presidencial en Paraguay.

"En La Matanza vengo trabajando mucho, me han tomado como la gran adversaria. Me encantaría hacer una recorrida con Chilavert, pero ahora está trabajando en Paraguay", explicó la dirigente opositora. Asimismo, brindó detalles de la conversación y aseguró que el ex futbolista de Vélez Sarsfield le confesó que "le encantaría ser su candidato" y que a ella le gusta que sea "un tipo con personalidad fuerte, arrastre e ideas claras". Pero que el ahora político está abocado a las elecciones presidenciales en Paraguay el próximo 30 de abril, donde representará al Partido de la Juventud, por lo que está a la espera de los resultados electores y se mostró ilusionada aún poder unirlo: “Veremos, porque para la elección en Paraguay falta poco”, agregó.

En cuanto a la realidad económica del distrito bonaerense, Bullrich denunció que “en La Matanza guardan la plata, no la invierten, no tienen agua de calidad, las calles son un desastre, la iluminación es un desastre, no tienen centro de monitoreo. Realmente es como que deciden ahorrar el dinero o vivir de los intereses de ese dinero”.