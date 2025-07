Un video junto al Dibu Martínez: la vida ligada al fútbol de Ozzy Osbourne

A pocas semanas de lo que fue su despedida de los escenarios, el mítico cantante de heavy metal, Ozzy Osbourne falleció a los 76 años. Nacido en la ciudad inglesa de Birmingham, considerado el padre del género que nace del rock and roll, desde 2020 peleaba contra el Parkinson.

Lideró a Black Sabbath, y junto al guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward, dieron el salto a la fama con su poderoso y oscuro sonido después de haber sido influenciados por bandas como Blue Cheer, Cream o Vanilla Fudge. Pero más allá de lo que hizo por la música y el legado que dejó, el Príncipe de las Tinieblas tenía una enorme devoción por Aston Villa.

Osbourne, que nació bajo el nombre de John Michael, era fanático del club de Birmingham, el equipo de su ciudad. Incluso, al momento de que se publicara la camiseta para la temporada 2024-2025, participó de un video junto al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, que actualmente defiende los tres palos de Villa Park, el recinto donde Ozzy brindó su última presentación junto a artistas como Metallica, Guns N’ Roses, Pantera, Mastaodon, Anthrax, Alice in Chains, Gojira y Slayer en el festival llamado Back to the Beginning.

El emblemático video donde se presentó la casaca de "Los Villanos" con la participación de Ozzy Osbourne y el marplatense Martínez

El pasado 5 de julio, en el césped de Villa Park y ante la presencia de 45.000 personas, Osbourne se despidió de sus fieles fanáticos, al igual que Black Sabbath. Cabe destacar que todo el dinero que se recaudó, porque el concierto también se transmitió en vivo y alcanzó un pico de 5.8 millones de espectadores simultáneos, un total de 140.000.000 de libras esterlinas y se repartirán entre las instituciones Acorns Children’s Hospice, Birmingham Children’s Hospital y Cure Parkinson’s.

Aston Villa y Ozzy Osbourne, una relación de amor

A pesar de que Ozzy Osbourne no podía brindar un concierto como lo hizo en gran parte de su vida, su última función la realizó en el estadio de Aston Villa, el club de sus amores, y desde un trono porque el Parkinson no le permitía estar de pie durante mucho tiempo. Incluso, en la intimidad se ayudaba con un bastón.

“No podía despedirme en otro lugar que no fuera Birmingham. Era mi forma de devolverle algo al lugar donde nací”, afirmó antes de que se realizara el festival Back to the Beginning. Y así lo hizo. Le dio todo su amor a The Villans, como así también dejó un enorme legado en el planeta a través de su música.