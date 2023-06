El Frente de Todos cambiará su nombre para las elecciones

Algo que se rumoreaba el martes a la noche se terminó de definir esta jornada: el Frente de Todos cambiará su denominación para las próximas elecciones. En estos momentos, solo resta que definan quiénes serán los precandidatos para las siguientes elecciones.

De esta manera, el partido pasará a llamarse Unión por la Patria para los comicios 2023. La decisión surgió a la luz tras una reunión cumbre que hubo el martes a la tarde entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Wado de Pedro . Alberto Fernández -por su parte- declaró en Oligarcas de la Nada con respecto a las internas dentro del espacio de cara a las votaciones: "Después me confunde que ahora que me baje digan que no quieren que haya paso, pero cómo, ¿no era que querían que me baje para que haya PASO?".

Este miércoles 14 de junio es la fecha límite para que todos los partidos entreguen sus alianzas a la Justicia Electoral. Y el 24 de junio, 50 días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), deberán presentar las listas de manera oficial.

Quienes resulten victoriosos el 13 de agosto serán los elegidos a competir en las elecciones generales el 22 de octubre. Por otra parte, los Debates Presidenciales Obligatorios se realizarán el 1 y 8 de octubre. En caso de segunda vuelta, habrá otro debate el 12 de noviembre.