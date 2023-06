Elecciones en Cutral Co: Figueroa presentó a su candidato

"Lo que sucedió el 16 de abril a nivel provincial, se puede repetir en Cutral Co el 23 de julio", afirmó el gobernador electo, Rolando Figueroa, junto al candidato por el partido Comunidad, Rubén 'Ojito' García. Ambos estuvieron presentes en el Salón Janssen de la localidad petrolera, en un masivo acto para el lanzamiento de campaña.

Ante un masivo acto en el centro de la ciudad y con una marcada presencia de la UOCRA y el sector petrolero, Rubén "Ojito" García lanzó su campaña para intendente de Cutral Co y buscará cortar con la hegemonía de los hermanos Rioseco luego de 26 años en la intendencia.

"Cuando me cruzo un vecino por la calle y me pregunta si tengo miedo de enfrentar a la familia del poder, le digo que no, que plata y miedo nunca tuve", expresó García en el cierre de su discurso. También, agradeció a César Pérez, que renunció a su candidatura por el MPN para acompañar a Comunidad como primer Concejal.

"Hoy en Cutral Co tenemos una oportunidad histórica de cambiar el futuro entre todos. Tenemos una oportunidad de escribir una nueva historia, una nueva página en la historia de Cutral Co entre todos, donde todos seamos parte de los mismo..."#neuquinizate #ojitoconrolo pic.twitter.com/Iu0DvmmEEK — Rubén Ojito Garcia (@Ojitogarcia_) June 13, 2023

Luego, el gobernador electo Figueroa se encargó de finalizar el acto, con especial hincapié en el ENIM, el organismo que recauda los beneficios del yacimiento "El Mangrullo". "Hace años que no se dan explicaciones de los fondos del ENIM. Nadie rinde cuentas de este organismo y este año van a ingresar 10 mil millones de pesos a las cuentas. No es dinero solo para asfaltar, sino para generar trabajo y progreso", manifestó Rolando Figueroa.

Arriba del escenario, Figueroa y García estuvieron acompañados por César Pérez y Claudio Larraza, candidato a intendente de Plaza Huincul.