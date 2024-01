Milei dijo que no negocia nada y que la dolarización es inminente

El presidente de la Nación, Javier Milei, intensificó su postura en la disputa sobre la ley ómnibus con los gobernadores, quienes demandan modificaciones en el texto. En este sentido, se mostró completamente inflexible al declarar: "No estoy dispuesto a negociar nada", incluso después de haber eliminado 100 artículos de la versión original del proyecto.

El presidente argentino conversó con la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot en el programa "¿Qué pasó con lo que pasó?" de la cadena CNN en español. La entrevista fue grabada el martes, un día antes del primer paro general organizado por la CGT. El intercambio fue el siguiente:

—No estoy dispuesto a negociar nada.

—Bueno, tengo entendido que ya hay 100 artículos menos de los que...

—En realidad hay algunas mejoras. O sea, lo que nosotros sí aceptamos es que hubiera mejoras pero el resto no negociamos. Es decir, puede ser que algunas reformas, en lugar de ir ahora, puedan ir más tarde, pero no las negociamos.

—¿Y algo en lo que esté dispuesto a ceder en esa negociación?

—En nada. La libertad no se negocia.

Además, el presidente sorprendió al afirmar que su gobierno está "a muy poco de dolarizar". En respuesta a la pregunta de Janiot sobre si seguía en pie la intención de cerrar el Banco Central, Milei confirmó que ambos objetivos se mantienen, aunque destacó que aún se necesita "sanearlo".

Explicó: "Prácticamente no estamos expandiendo la base monetaria debido a la contracción del sector público, pero hemos comprado más de US$ 5.000 millones en poco más de un mes. La base monetaria en Argentina es de US$ 7.500 millones, lo que significa que estamos muy cerca de poder dolarizar".

Milei continuó: "Si pudiéramos liquidar todos los pasivos remunerados, Argentina estaría en condiciones de dolarizar con muy poco dinero y así eliminaríamos la inflación. La dolarización se refiere a la moneda en la que se liquida. Siempre hablé de competencia de monedas, por lo que se pueden realizar transacciones en la moneda que se prefiera".