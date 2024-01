El Banco Central modificó la tasa de interés en las tarjetas de crédito

Este lunes, el Banco Central oficializó el valor de la tasa de interés que los usuarios pagan en las tarjetas de crédito para enero. El mismo será del 140,86%.

En un comunicado, la autoridad monetaria dispuso que “el valor de la tasa de interés del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía correspondiente a la información de diciembre de 2023, será aplicable para las operaciones del ciclo de facturación de enero de 2024”.

Esta tasa será para aquellos que no realicen el pago del monto mínimo mensual de la tarjeta de crédito y se aplicará sobre el importe cancelado no exigible. Es importante mencionar que el pago mínimo es la menor cantidad requerida por los bancos para mantener la tarjeta de crédito y no caer en mora.

Existen otras alternativas para pagar las tarjetas de crédito, entre ellas se encuentra el pago total que consiste en abonar la totalidad de las cuotas del mes y, de este modo, cumplir con el 100% del dinero.

Luego, se puede realizar un pago parcial a través del cual se abona un monto superior al pago mínimo, pero sin alcanzar el total. La diferencia entre el pago mínimo y el parcial se encuentra en el saldo pendiente, ya que de este se calcula los intereses.

La tercera opción es el pago mínimo, el cual conlleva al pago de intereses adicionales que se calculan en función del tiempo y el monto adecuado.

Siempre es mejor pagar el saldo total con el fin de no generar deudas cada vez más altas. Se debe destacar que, en el caso de que el usuario no pague, la entidad bancaria no puede cobrarle ninguna multa, pero si puede aplicar intereses.

Por otro lado, esta no fue la única tasa de interés que el Banco Central modificó. Semanas atrás, la entidad conducida por Santiago Bausili aplicó una baja a la tasa de interés mínima para los depósitos a plazos fijos desde el 133% al 110% nominal anual. Como principal argumento dijeron que este es un contexto de un “excedente significativo” de liquidez y elevada inflación.