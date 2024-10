Habló Thiago, el joven que cayó de un sexto piso en Bariloche

El 28 de agosto, un joven cayó del sexto piso de un hotel en Bariloche. Tras 21 días internado en Rosario, su ciudad natal, tuvo el alta y continúa su recuperación en su casa. El lunes habló por primera vez a los medios.

“Fue un renacimiento” dijo Thiago. El 19 de septiembre recibió el alta y ahora continúa la recuperación en su casa. La misma consta del uso de brackets dentales, yeso y silla de ruedas. Sin embargo, sale a distraerse a los parques de su ciudad y también estuvo en un festival, junto a sus amigos e integrantes de la banda en la que toca.

"Estoy muy bien, con muy buen ánimo. Como suelo decir, estoy en un encarcelamiento domiciliario, pero todas las cicatrices van a ir desapareciendo con el tiempo", contó en diálogo con El Primero de la Mañana de LT8. "Dolor no siento", agregó el muchacho y aseguró que "con paciencia y fuerza, voy a poder ser quien era antes, recuperar mi cara y mis pies".

Según la investigación, el adolescente regresó de madrugada al hotel tras pasar la noche junto a sus amigos en un clásico boliche de Bariloche y se asomó por la ventana para darle algo a un compañero y allí se resbaló. El adolescente cayó desde una habitación ubicada en el sexto piso al patio interno del hotel y fue atendido en el lugar. Se encontraba lúcido, al punto que al recibir las primeras curaciones intentó sentarse por sus propios medios. Sobre la noche, aseguró no haber consumido alcohol ni drogas.

El hotel Interlaken, ubicado a cinco cuadras del Centro Cívico, donde sucedió el accidente.

Dada la gravedad de la caída, Thiago tomó aquella madrugada como “un renacimiento” para “aprender valorar la vida” ya que, reconoció, “antes no era así”. En su relato desde su casa se mostró feliz por “el cambio de vida, cómo se demuestra el amor de mi familia y cómo expreso el cariño que siento”.

Por último, agradeció el apoyo de sus conocidos, además del que recibió de parte de desconocidos. “No me van a alcanzar las palabras para agradecer. Tengo amigos de fierro, una familia que me apoyó y mucha gente que me quiere. Gente que no conozco y se movió. Estoy agradecido con todo el mundo y la mejor manera de demostrarlo es salir adelante”.