Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre 2024.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $964.619,82 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2024: 2,6% más que el mes previo y 202% interanual.

El costo de la Canasta Básica Total se incrementó un 2,6% en septiembre con respecto a agosto, mientras que presentó aumento de 202% interanual. De esta manera, acumula una suba del 94,6% en lo que va del 2024.

Para no caer debajo de esta línea, un hogar de 3 integrantes debió generar más de $767.950, una familia de 4 integrantes $964.620, mientras un hogar de 5 integrantes (varón, mujer y tres hijos), debió ingresar más de $1.014.568 para no ser consideradas pobres. Hay que recordar que estos índices no incluyen alquileres.

Para un adulto individual, para no caer debajo de la línea de la pobreza necesitó $312.175, mientras que requirió de $138.744 en septiembre 2024 para no caer debajo de la línea de indigencia.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral para no caer en la indigencia, creció 1,7% en comparación con el mes anterior, marcando un 189,9% interanual y un alza del 78,1% en el año. Para no caer debajo de esta línea,