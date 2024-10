Tragedia en Villa Gesell: cómo continúa la búsqueda de las personas desaparecidas

Tras el derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, bomberos de distintas localidades de la Costa Atlántica trabajan incansablemente para rescatar a las personas desaparecidas. El hecho le costó la vida a un jubilado de 89 años, mientras que su esposa fue rescatada con vida.

El jefe de Bomberos, Hugo Piriz, habló con la prensa esta mañana y brindó novedades sobre la búsqueda. "Se trabajó en sacar los escombros durante toda la noche. Hemos avanzado bastante pero todavía nos falta llegar donde está la gente", dijo.

"Hubo una señal que muestra aproximadamente a nueve metros un cuerpo o una persona, la máquina es un sistema que tira un pulso y marca que hay algo, como si fuera una persona, pero no estamos seguros al 100%", añadió y aclaró que el lugar sería con más escombros. "El trabajo tenemos que hacerlo firme, seguro y no tan rápido como quisiéramos. No se ha parado en toda la noche", agregó.

“Muchas veces depende de la posición en que los haya agarrado el derrumbe”, respondió respecto a las chances de que, pasado un día, haya sobrevivientes. El foco de búsqueda es enteramente en el hotel, ya que con el encargado del edificio lindero se pudo confirmar que no había gente ahí.

Bomberos continúan sus trabajos para rescatar personas desaparecidas.

También se refirió al número de desaparecidos: "Hoy vamos a tener una precisión, estamos entre 7 y 9 desaparecidos. Se trabaja en tres lugares diferentes, se busca un acceso. Se va a trabajar igual que ayer, solo que hoy va a haber una brigada más de búsqueda".

La Justicia ordenó detener a cuatro obreros

Tras el derrumbe, la Justicia ordenó la detención de cuatro personas. La Fiscalía General, a cargo de Diego Escoda, confirmó el arresto de tres albañiles y un capataz que ocupaban un departamento en la parte inferior del hotel Dubrovnik y son quienes ejecutaban una obra en el lugar.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes de la causa, se investiga además la responsabilidad de dos arquitectos que tenían bajo su órbita las reparaciones que se hacían en el hotel.

Los albañiles vivían en el hotel.

El expediente, caratulado como “estrago culposo agravado”, está a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, quien investigó el crimen de Fernando Báez Sosa y que llegó al lugar desde la madrugada de este martes. “La causa está en etapa investigativa”, dijo.

Una banda intenta aprovechar la tragedia para estafar

En medio de la conmoción por la tragedia que se vive en la localidad balnearia, los vecinos denuncian que un grupo de delincuentes aprovechó el derrumbe para estafar.

Según especificó la cooperativa proveedora de energía eléctrica Cevige en un comunicado, los estafadores se comunican con los usuarios haciéndose pasar como trabajadores de la empresa para anunciar cortes programados. Tras ello, aseguran que estos presuntos operarios explican que este corte se debe a la tragedia ocurrida en el hotel Dubrovnik.

Según indicaron medios locales, el operador pide un número de teléfono para solicitar un código, el cual sería para poder ingresar a WhatsApp. Si bien todavía no está del todo clara la situación, la cooperativa pidió que los usuarios tengan precaución ante estas posibles llamadas.