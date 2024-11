El Peronismo está crispado por amenaza de demolición contra Evita

No es la primera vez que se habla del tema, pero esta puede ir en serio, habida cuenta de la seriedad con la que el gobierno de Javier Milei se está tomando la "despartidización" de lugares públicos: en concreto, el edificio donde funcionaba el ex ministerio de Desarrollo Social, único sobreviviente del pretérito ensanche de la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, podría ser demolido, y, con él, desaparecer la figura de Evita Perón que lo ha hecho emblemático en las últimas décadas de Argentina.

"Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura que tiene su Ministerio en todos los órdenes", aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales, para después sostener que la titular de Capital Humano "está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio, que tiene un costo de funcionamiento enorme, porque no está en buen estado".

"Es un edificio que, no solamente está en malas condiciones, sino que además entorpece el tránsito dentro de una avenida central en la Ciudad", señaló Francos.

El funcionario nacional recordó que la necesidad de demoler el ex ministerio de Desarrollo "no es nueva", ya que hace "décadas" que existe esa idea en las sucesivas administraciones. "La demolición del edificio, que está en medio de la 9 de Julio, no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires en los ‘90 y era un tema que siempre estaba en discusión", rememoró Francos.

El edificio tiene dos gigantescos retratos en acero de Evita, ubicados desde 2011 sobre las fachadas norte y sur. La obra fue realizada por el escultor Alejandro Marmo, con la colaboración en digitalización de imágenes de distintos artistas.

La polémica central desde la política está focalizada más en Evita que en el edificio. Muchos peronistas han advertido que es un intento más de la recurrente idea de que borrando sus representaciones "se lograría que el pueblo olvidara" a la mujer que acompañó a Juan Domingo Perón y terminó siendo, en algunos aspectos, más importante que él mismo en el imaginario político popular argentino.