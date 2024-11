Feriados en diciembre: qué pasará con el viernes 6

Faltan pocos días para que comience diciembre, que trae consigo diferentes feriados. Por eso, muchas personas quieren saber cuándo son y organizar diversas actividades personales.

Según la ley que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos, el último mes del año tendrá dos. Ambos, por motivos religiosos. Por un lado, el 8 de diciembre, jornada en que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Sin embargo, pocas personas tendrán la posibilidad de aprovechar esta jornada. Esto se debe a que este año cae un día domingo, y como es no trasladable, este no se pasa a otro día para dar un descanso extendido.

En tanto, el 25 de diciembre se celebra la Navidad, que este año coincide con un miércoles. Esta festividad cristiana por la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo también es considerado un feriado nacional inamovible. Por lo tanto, tampoco no es posible que se traslade la fecha para garantizar un fin de semana largo. En el día previo, correspondiente al martes 24 de diciembre, la actividad es normal, aunque en distintos sectores de la economía nacional se estila trabajar hasta el mediodía.

En este contexto, varias personas se sintieron confundidas en medio de información que trascendió con respecto al viernes 6 de dciembre. Y es que ese día ha sido declarado como uno no laborable, pero no en Argentina, sino en Preú. Por lo tanto, en lo que resta de diciembre no habrá más feriados, ya que el siguiente corresponde al Año Nuevo y se ubica en el miércoles 1° de enero de 2025. No obstante, en la jornada anterior, del martes 31, la administración pública, bancos y otros organismos suelen prestar atención al público hasta las primeras horas de la tarde.