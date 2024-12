El caso Loan, la Ley Bases y más: los hechos que marcaron el año en la Argentina

El 2024 fue un año intenso para la Argentina, con acontecimientos que dejaron una huella profunda en la sociedad. Desde la desaparición de Loan, un pequeño de Corrientes, hasta la condena confirmada de Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad, pasando por la histórica Ley Bases y el cierre de la AFIP, los hechos más destacados marcaron la agenda política, social y judicial del país. En este especial, Mejor Informado recorre los 10 eventos que definieron el rumbo de un año para el recuerdo.

13 de junio: desapareció Loan, un pequeño de Corrientes

Sin duda la noticia del año y la que mayor repercusión tuvo a nivel nacional. La desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años en Corrientes, que aún hoy continúa siendo un misterio. Apenas desapareció y luego de 23 horas sin éxito en los rastrillajes, se activó la Alerta Sofía y se realizaron arrestos, entre ellos, de Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, acusados de abandono de persona. La causa pasó a la justicia federal y el 6 de julio se detuvo a Laudelina Peña, tía del menor, quien había afirmado que el niño había sido atropellado accidentalmente.

La investigación se extenderá hasta marzo de 2025, según la decisión de la Cámara Federal de Corrientes, debido a la complejidad del caso y los cargos contra los detenidos. La jueza ordenó más rastrillajes en la zona de desaparición. El abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, destacó que en los últimos 20 días se acumularon importantes pruebas que apuntan a una hipótesis de sustracción con fines sexuales.

Además, se produjo la excarcelación de siete detenidos, incluidos funcionarios y profesionales relacionados con el caso. A pesar de ello, el abogado de la familia mantiene el optimismo y asegura que están cerca de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Loan Peña.

Loan Danilo Peña, el niño que desapareció en Corrientes.

27 de junio: se aprobó la Ley Bases, clave para el gobierno de Javier Milei

A 200 días de asumir la presidencia, Javier Milei obtuvo su primer gran triunfo legislativo con la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso el 27 de junio. Tras meses de negociaciones, el oficialismo alcanzó los votos necesarios para aprobar un proyecto que incluyó privatizaciones, incentivos a inversiones, reformas fiscales y laborales. Aunque no se logró el texto original propuesto por el Gobierno, la norma fue calificada como “la ley posible” por los bloques aliados.

La Ley Bases, aprobada con 147 votos a favor y 107 en contra, fue modificada para excluir puntos controvertidos como la privatización de Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino, lo que permitió sumar apoyo del radicalismo y otros sectores. También se limitó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a nueve sectores clave y se aceptaron ajustes al blanqueo de capitales propuestos por el Senado. Estas concesiones facilitaron la aprobación y evitaron divisiones dentro del oficialismo.

La votación no estuvo exenta de tensiones, con críticas de la oposición sobre la constitucionalidad de las reformas y efectos negativos para provincias y trabajadores. Sin embargo, el gobierno celebró el resultado como un paso clave para avanzar en su plan económico, destacando el respaldo obtenido en el Congreso pese a la resistencia de bloques opositores.

El texto de la Ley Bases presentado por el presidente, Javier Milei.

9 de julio: se firmó el Pacto de Mayo

En un acto simbólico realizado en Tucumán el 9 de julio, el presidente Javier Milei firmó el “Pacto de Mayo” junto a 18 gobernadores, legisladores y dos expresidentes, Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá. Este acuerdo, considerado una pieza clave del gobierno de La Libertad Avanza, buscó sentar las bases de una nueva etapa para el país, inspirándose en la Constitución de 1853 y en la doctrina de Juan Bautista Alberdi. Milei calificó el acto como un “compromiso de grandeza y amor a la patria” y criticó la ausencia de sectores políticos y sindicales por su “resistencia a ceder privilegios”.

El documento constó de diez cláusulas que incluyen principios como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la reforma educativa, tributaria, laboral y previsional, y la apertura al comercio internacional. También propone una redistribución de la coparticipación federal y el compromiso de las provincias de explotar recursos naturales. El Pacto establece la creación de un Consejo de Mayo, integrado por representantes del gobierno, el Congreso, las provincias, gremios y empresarios, para supervisar el cumplimiento de estos objetivos.

El “Pacto de Mayo” se presentó como una declaración simbólica de refundación del contrato social argentino, con el objetivo de promover el desarrollo y la prosperidad del país. La iniciativa destacó la voluntad del oficialismo de avanzar en una transformación estructural, aunque enfrentó críticas por su carácter simbólico y las tensiones políticas que genera. Milei concluyó el acto apelando a la unión nacional: “Que las Fuerzas del Cielo nos acompañen para construir un futuro próspero para nuestra Nación”.

el manuscrito del Pacto de Mayo firmado por el presidente y los 18 gobernadores.

7 de agosto: Fabiola Yañez denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género

Fabiola Yáñez presentó en agosto una denuncia contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, por violencia de género. La denuncia se dio a conocer dos días después de que salieran a la luz chats privados que revelaban presuntos hechos de violencia. Yáñez relató haber sufrido acoso telefónico y maltrato físico y psicológico, y solicitó medidas de protección, como la prohibición de acercamiento y de contacto del ex presidente.

El juez federal Julián Ercolini impuso una serie de medidas cautelares contra Fernández, incluida la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de Yáñez y la prohibición de salida del país. Además, el fiscal federal Ramiro González imputó al ex mandatario, mientras que Yáñez ratificó su denuncia en una declaración ante la Justicia.

Fernández negó las acusaciones, publicando un comunicado en el que calificó de falsas las imputaciones y prometió aportar pruebas ante la Justicia. El ex presidente también declaró en una entrevista que nunca ejerció violencia física contra Yáñez y sugirió que alguien la había incentivado a presentar la denuncia.

En una entrevista, Fabiola Yañez describió cómo fue su relación con el expresidente.

15 de agosto: Interpol lanzó la búsqueda del diputado argentino Germán Kiczka, por tenencia de pornografía infantil

El exdiputado provincial Germán Kiczka, de la ciudad de Apóstoles, Misiones, fue acusado de formar parte de una red internacional de pedofilia junto a su padre y su hermano. La investigación, originada en Estados Unidos, reveló pruebas comprometedoras tras allanamientos en su domicilio, donde se hallaron archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto. El caso derivó en una orden de captura internacional por parte de Interpol.

Kiczka, exmiembro del partido Activar y cercano a Pedro Puerta, renunció a su cargo en agosto tras enterarse de la causa en su contra. El escándalo se intensificó al descubrirse su vinculación con un canal de YouTube que producía contenido para niños.

El exlegislador logró evadir la justicia inicialmente, pero fue detenido el 21 de agosto en la ciudad de Loreto, Corrientes, tras un aviso de una mujer que lo reconoció. Durante su captura, se halló un teléfono sin chip en su poder, y tras ser detenido, fue trasladado a un hospital para su revisión médica.

A la izquierda el diputado, Germán Kiczka.

2 de octubre: veto a la ley de financiamiento universitario y marchas en todo el país

Luego de idas y vueltas, el 2 de octubre el presidente Javier Milei decidió vetar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. En paralelo, ese mismo día se llevaron a cabo marchas en defensa de la universidad pública en todo el país. A través del Decreto 879/2024, el gobierno justificó su decisión señalando que el proyecto no establece el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento, lo que lo hace incompatible con la normativa vigente sobre la administración financiera del sector público.

El veto generó un fuerte rechazo entre estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, quienes participaron en el reclamo. En el cierre de la movilización, se destacaron puntos como la crisis del financiamiento, la caída de los salarios, el desmantelamiento del sistema científico, y la advertencia sobre el presupuesto educativo de 2025.

El gobierno, por su parte, cuestionó públicamente a los dirigentes políticos que apoyaron la protesta y afirmó que el lugar adecuado para discutir el financiamiento universitario es en el debate del Presupuesto Nacional 2025, rechazando cualquier intento de "populismo demagógico" con los recursos públicos.

Las marchas se hicieron sentir en todo el país contra el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

24 de octubre: el Gobierno oficializó el cierre de AFIP

En octubre, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la nueva Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del decreto 953/2024. La medida, enmarcada dentro de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, estableció que ARCA será la continuadora jurídica de la AFIP, manteniendo sus competencias y funciones.

La reforma implicó una reestructuración profunda, con una significativa reducción de personal, especialmente en cargos jerárquicos. La nueva agencia cuenta con una estructura simplificada, con un 45% menos de autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores. Además, se modificará la conducción del organismo, designando a Florencia Misrahi como administradora general, y a Andrés Edgardo Vázquez y José Andrés Velis en las direcciones generales de la DGI y Aduana, respectivamente.

El cambio también supone un ajuste en los salarios de los empleados y una nueva dinámica en la gestión de la recaudación tributaria y el control aduanero, con el objetivo de optimizar la estructura estatal y reducir el gasto público.

El 24 de octubre el gobierno nacional anunció la disolución de AFIP.

29 de octubre: un fatal derrumbe en Villa Gesell dejó un saldo de 8 muertos

El Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en el centro de Villa Gesell, colapsó a las 0:50 de la madrugada del 29 de octubre, dejando a 8 personas atrapadas bajo los escombros. La estructura del edificio, de 10 pisos, sufrió el derrumbe total en aproximadamente el 80% de su superficie, afectando también edificios vecinos.

La causa del derrumbe aún se desconoce, aunque se sabe que el edificio estaba realizando obras irregulares que habrían afectado su estructura, según informes municipales.

Con el correr de las semanas se fueron encontrando las personas, todas fallecidas, la única sobreviviente del derrumbe, María Josefa Bonazza, falleció a casi un mes del accidente. Tras ser rescatada y hospitalizada, la mujer, de 79 años, murió en el Hospital Municipal de Balcarce después de una descompensación. Su esposo, Federico César Ciocchini, había sido la primera víctima fatal del colapso.

Así quedó el edificio que se derrumbó en Villa Gesell.

13 de noviembre: confirmaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el 13 de noviembre la condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”. La expresidenta también fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la sentencia aún no está firme y puede ser apelada ante la Corte Suprema, por lo que no será encarcelada por el momento.

El fallo también confirmó las condenas contra Lázaro Báez, José López y exfuncionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz, mientras que absolvió al ex ministro Julio De Vido y al ex subsecretario Abel Fatala. El texto de más de 1.500 páginas detalla un esquema de corrupción sistemático en la obra pública de Santa Cruz durante 12 años, aunque descartó la acusación de asociación ilícita contra Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández cuestionó la sentencia en redes sociales, argumentando que nunca pudo haber cometido el delito por el que se la condena. Por su parte, el presidente Javier Milei destacó que el fallo confirma la culpabilidad de la expresidenta en actos de corrupción. La causa aún podría extenderse, ya que la Corte Suprema no tiene plazos para expedirse sobre el recurso de apelación.

Aunque la condena se confirmó, la expresidenta podría apenar en la Corte Suprema.

4 de diciembre: descubrieron al Senador Edgardo Kueider tratando de pasar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar

El senador peronista Edgardo Darío Kueider fue demorado en el puente internacional de La Amistad, que une Paraguay con Brasil, mientras transportaba más de USD 200 mil, $646 mil argentinos y casi 4 millones de guaraníes sin declarar. La detención ocurrió durante un control de rutina en la madrugada del miércoles, según confirmó Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay. El dinero estaba oculto en paquetes dentro del vehículo del legislador.

La Justicia paraguaya inició una investigación para determinar el origen y destino de los fondos, señalando a la secretaria del senador, Iara Guinsel Costa, como figura clave en el caso. Costa aseguró que el dinero provenía de la empresa GOLDSUR SA y sería utilizado para comprar cosméticos, aunque no aportó pruebas contundentes ni detalles precisos. Paralelamente, la PROCELAC en Argentina comenzó una pesquisa para rastrear los movimientos migratorios y financieros del senador y su acompañante.

El caso desató una fuerte repercusión política, culminando con la expulsión de Kueider del Senado argentino tras un polémico debate. Por amplia mayoría, el legislador fue removido de su banca, decisión que consolidó al kirchnerismo al reemplazarlo por una figura cercana a La Cámpora, aumentando su representación en la Cámara Alta.