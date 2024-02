Las provincias rechazan la visita de David Cameron a Las Malvinas

“Espero que quieran ser británicas por mucho tiempo, posiblemente para siempre”, fueron las primeras palabras que emitió el canciller británico David Cameron al pisar las Islas Malvinas. La visita se dio casi un mes después del encuentro del inglés con el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, en donde el mandatario argentino insinuó abrir una negociación con los "isleños" y buscar una salida similar a la de Hong Kong. Si bien no hubo un posicionamiento por parte de la Cancillería Argentina ni de nadie del Gobierno Nacional, seis provincias salieron a rechazar la llegada del británico a territorio nacional invadido.

En su respectiva conferencia de prensa diaria, el vocero presidencia, Manuel Adorni, fue consultado sobre el tema y manifestó: "Nosotros no tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países". Agregó que reafirman la soberanía argentina en las islas, pero indicó que la visita de Cameron a Malvinas "es un tema" del gobierno inglés y no precisó si en un futuro encuentro en el G20 en Brasil entre Diana Mondino y su par británico se debatirá sobre los dichos de Cameron.

La primera autoridad argentina en salir a rechazar el arribo del canciller británico a las islas (desde el 2016 que no ocurría) fue el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “Se lo declaró persona no grata, no solo por su presencia en Malvinas y entender esto como una provocación por estar de espaldas al derecho internacional, sino porque Cameron encarna lo que es, básicamente, el colonialismo", declaró Andrés Dachary, secretario provincial de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales a radio Splendid.

Tambien, el gobernador Gustavo Melella cruzó al Gobierno Nacional por no posicionarse al respecto. "Lamento la decisión política de la administración de Javier Milei que indiscutiblemente traiciona la memoria de nuestros Héroes de Malvinas", sostuvo en un hilo en X.

Sr. Vocero Presidencial @madorni, permítame manifestarme respecto a sus dichos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, al haber expresado que "La visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de David Cameron y del Gobierno inglés"… — Gustavo Melella (@gustavomelella) February 20, 2024

Otro patagónico que se sumó al rechazo fue el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck: "La visita del ministro británico de Exteriores es una provocación injustificada, una falta de respeto al derecho internacional y una ofensa a nuestros excombatientes y a todo el pueblo argentino".

Adhiero a la declaración del gobernador fueguino @gustavomelella rechazando enérgicamente la visita de David Cameron a territorio argentino en Malvinas.

La visita del ministro británico de Exteriores es una provocación injustificada, una falta de respeto al derecho internacional… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 20, 2024

El canciller británico reiteró "el compromiso del Reino Unido de defender el derecho de los isleños a la autodeterminación” y le dijo a quienes viven ahora en las islas que se pueden quedar “el tiempo que quieran” bajo la administración británica. Según trascendió desde Inglaterra, la alternativa del presidente de replicar lo que ocurrió en Hong Kong entre el Reino Unido y China no fue recibida con agrado y reforzó la iniciativa de la visita del canciller.

A lo largo de la jornada, se fueron sumando mandatarios provinciales al rechazo de la visita inglés. En un comunicado oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires repudió la presencia de Cameron y denunció "el intento de menoscabo de nuestros legítimos derechos soberanos".

También se sumó Santiago del Estero por parte del gobernador Gerardo Zamora: "Consentir esta acción, que agrede nuestra soberanía nacional, sería claudicar en nuestro justo reclamo".

Adhiero al comunicado del gobernador, @gustavomelella, que expresa el repudio a la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Camerón, a las Islas Malvinas. La misma es una provocación que incumple el las resoluciones de las Naciones Unidas, y una falta de… — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) February 20, 2024

Su par riojano, Ricardo Quintela, también se posicionó a través de las redes sociales: "No debemos olvidarnos que cuando Cameron fue Primer Ministro, atacó sistemáticamente los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".

Adhiero al comunicado del gobernador, @gustavomelella, repudiando la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David William Donald Camerón, a las Islas Malvinas. Considero que su visita solo representa una injusta provocación, una falta de respeto a nuestros… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) February 20, 2024

Por último, estuvo el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien sostuvo: "Repudiamos y rechazamos esta nueva agresión británica".