Una diputada libertaria presentó un proyecto para derogar el aborto legal

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar el aborto. La propuesta, que busca anular la ley sancionada en 2020, recibió numerosas críticas de diversos sectores. La misma fue presentada por la legisladora Belén Bonacci, quien pidió la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y retrotraer los artículos del Código Penal.

La iniciativa contempla la modificación del artículo 85 del Código Penal y penalizaría con "reclusión o prisión de uno a cuatro años si se practicara un aborto con consentimiento de la mujer". Además de eso, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a quien dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

No solo eso, sino que también modificaría el artículo 88 del Código Penal: "Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare". En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, "luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare".

Por otro lado, la moción plantea además que la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer un delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho.

Revuelo libertario por el proyecto de ley

En el proyecto, se aclara que se cuenta con el apoyo de los diputados María Fernanda Araujo, Manuel Quintar, Lilia Lemoine, Benedit Beltrán y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago. Sin embargo, no todos parecen haber apoyado la moción con puño y letra.

"Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", confirmó Lemoine a CORTA. Además, responsabilizó a su compañera de bloque por la desprolijidad en la presentación del proyecto: "Lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".

En tanto -consultado en el canal de noticias IP- el diputado por La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, esgrimió que no estaba al tanto de esa propuesta legislativa y opinó: "No creo que sea necesario ahora, el contexto no da para esto".

Por su parte, la impulsora aclaró que no le pidió permiso al presidente Milei para avanzar en la derogación de la IVE: "No sabía que tenía que pedir permiso para proceder".

En su cuenta de X (ex Twitter), la diputada también clarificó que las firmas "no son de puño y letra", sino que son "acompañamientos" que se sostuvieron a través de charlas de WhatsApp y conversaciones privadas. "No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo", sostuvo.