Victoria Villarruel anticipó que revisaría la Ley del Aborto: "Hay mujeres que abortan chicos a término"

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, expresó su firme intención de revisar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en caso de que su espacio alcance la victoria en las próximas elecciones. Villarruel, quien reiteró su postura "pro vida", destacó la necesidad de abordar el tema en un contexto fundamentado en bases científicas y argumentos serios.

En una conferencia este lunes, la diputada enfatizó que, si bien la discusión sobre la IVE es relevante, hay otros asuntos urgentes que demandan atención inmediata, como la crisis económica y la seguridad. "Es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada, y eso lleva a que no se pueda ni comerciar, ni vivir, y además no hay seguridad", señaló Villarruel.

La legisladora no fijó un plazo preciso para abordar la revisión de la ley, pero subrayó la importancia de discutir el asunto, especialmente debido a que, según sus declaraciones, la ley actual permite abortos a término. Al respecto, Villarruel explicó que la normativa actual se extendió indefinidamente, permitiendo abortos incluso en casos donde se alegan problemas psicológicos. Enfatizó que esta no era la intención original de la ley y abogó por una revisión que responda a la realidad social.

En cuanto al reciente debate presidencial, la candidata criticó la actitud de Sergio Massa, calificándola como "casi patotera". Villarruel cuestionó la estrategia de Unión por la Patria, alegando que ocultan a figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández detrás de Massa, quien adopta una actitud "petulante y soberbia".

Al abordar la composición de un eventual Gabinete libertario, Villarruel destacó que buscaría incluir a personas de diversas orientaciones políticas, incluso considerando figuras del espacio de Juan Schiaretti y personalidades apolíticas. Argumentó que sus equipos estarían compuestos por expertos en sus respectivas áreas, incluyendo a individuos que nunca han participado en la política tradicional.

Finalmente, al ser consultada sobre el futuro de la ex ESMA, Villarruel propuso una visión amplia de los derechos humanos que involucre a toda la sociedad. Sugirió que las 17 hectáreas podrían destinarse al disfrute de todos los argentinos, recordando que en su origen estaban destinadas a ser escuelas, una necesidad apremiante en la actualidad.

En un cierre reflexivo, Villarruel instó a tener una visión comprensiva de los derechos humanos, permitiendo, con respeto, cerrar las heridas que afectan a la sociedad.