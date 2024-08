Milei habló del nuevo video de Pettinato y Fernández

Este sábado se conoció nuevo video protagonizado por Tamara Pettinato y Alberto Fernández. En las imágenes, se la observa a ella sentada en el sillón presidencial y se la escucha decir "te amo", nuevamente. Además, expresa que "ahora que soy Presidenta te voy a mandar a matar". En este contexto, Javier Milei utilizó su cuenta de X para expresarse al respecto y aseguró que "vergüenza es poco".

“Error tipo 2: Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el Sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy. Vergüenza es poco”, sentenció Javier Milei.

En el nuevo video protagonizado por Pettinato y Fernández, se escucha cómo el ex presidente le pide a ella que le diga "te amo". “Ahora tenés que decírmelo”, le solicita mientras filma la escena. “Te amo”, contesta la panelista. “Pero no te escucho”, insiste el exmandatario.

Sentada en el despacho presidencial de Casa Rosada, y mirando a la cámara, Tamara vuelve a decirle que lo ama y el político le consulta si está segura. “Más o menos, no tanto. Pero ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar”, lanza la comunicadora. “Pero, ¿me amás o no me amás?”, repregunta Fernández. “Te amo, y por eso te voy a matar”, concluye Pettinato.