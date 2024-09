El Gobierno anunció que vetará la Ley de Financiamiento Universitario

Tras postergarse el debate de la Ley de Financiamiento Universitario, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que, en caso de que el Senado de la media sanción que falta, el Ejecutivo la vetará. “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal. Toda norma que implique un gasto que no tenga los recursos correspondientes o su partida presupuestaria, por supuesto que será vetada” afirmó.

El funcionario comentó que continuará así “hasta que tengan los votos suficientes, como La Libertad Avanza, para impedir que salgan estas normas” en una entrevista con TN.

En caso de aprobarse y se vete, sería la segunda vez en pocos días que el Poder Ejecutivo lo hace, luego de hacerlo con la reforma jubilatoria. El debate por el presupuesto para las universidades se iba a dar mañana, pero el oficialismo logró ganar tiempo y posponer la sesión hasta la semana que viene.

Impulsada por la UCR, el objetivo de esta ley es aumentar el presupuesto, cada dos meses y por inflación, los gastos salariales y de funcionamiento de todas las universidades de gestión pública.

En Diputados se trató la incorporación de dos ítems: Fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades, y el Refuerzo de la actividad de extensión universitaria. El proyecto obtuvo la media sanción con 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.

ADUNC ratificó el paro

Ante las postergaciones del tratamiento y en repudio al Veto de Gobierno, ADUNC en CONADU Histórica ratificó el paro por 24 horas para el 5 de septiembre.

Según un comunicado publicado y bajo el lema “¡Sin presupuesto y salarios dignos, no hay Universidad Pública!”, aseguraron que la comunidad universitaria no puede esperar más dilaciones. El proyecto de Ley plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades al 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento. También establece la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el INDEC.

A partir de las 11, en San Antonio Oeste hay un Ruidazo con el que comienzan las actividades del paro. A las 12 en la Sede Central de la UNCO, habrá una Radio abierta y volanteada mientras que a partir de las 16, en Mendoza y Perú de Roca habrá una volanteada.